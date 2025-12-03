Bitcoin王者復歸，白宮家族卻慘兮兮！比特幣重新站上9萬美元，川普家族概念股單日崩跌40%
比特幣（Bitcoin）2日上演了一場令人窒息的「王者歸來」，在經歷了幾週的血洗與高達10億美元（約合新台幣325億元）的槓桿合約灰飛煙滅後，幣價強勢收復90,000美元大關。然而就在比特幣試圖修復技術線型的同時，曾被視為「加密貨幣第一家庭」的川普家族（Trump Family），其旗下的加密礦業公司股價卻遭遇了史詩級的拋售。
《彭博新聞》（Bloomberg）指出，比特幣週二盤中一度大漲6.8%，觸及92,323美元的高位；與此同時，第二大加密貨幣以太幣（Ether）也強彈超過8%，短暫重回3,000美元上方。至於那些波動性更強的「小幣」（Altcoins），如Solana、Cardano和Chainlink，漲幅更是超過了10%。
這波反彈的背後，是市場對兩則重磅消息的滯後反應：包括美國證券交易委員會（SEC）主席保羅·阿特金斯（Paul Atkins）公開表示，將針對數位資產公司推出「創新豁免」（innovation exemption）措施。這位由川普總統任命的SEC主席，正試圖兌現政府將美國打造為「加密貨幣超級強權」的承諾。
此外，全球資產管理巨頭先鋒集團（Vanguard Group）也在週一終於鬆口，宣布允許其平台交易主要持有加密貨幣的ETF和共同基金。這對於長期以來對加密貨幣持保守態度的Vanguard而言，無疑是一次巨大的政策轉向（Pivot）。Wintermute的交易策略師Jasper De Maere分析指出：「這似乎是產業特定的利多頭條新聞，加上加密貨幣正在追趕更廣泛的市場漲幅，共同推動了這波強勁的價格活動。」
然而，這場反彈是在一片狼藉中發生的。自10月初創下歷史新高以來，比特幣已下跌近30%。就在反彈前夕，市場剛剛經歷了一場清洗：約19億美元的槓桿多頭部位被強制平倉。
Strategy的流動性虛驚
比特幣市場的脆弱神經，在前一天才被狠狠撥弄了一次。持有全球最多比特幣的上市公司、由比特幣傳教士麥可·塞勒（Michael Saylor）創立的 Strategy（原名 MicroStrategy），執行長在上週末的言論引發了恐慌。塞勒暗示，為了償還債務，這家比特幣囤積者「如有必要」可能會出售手中的加密貨幣。
這句話如同在擁擠的戲院大喊「失火了」。投資人擔心，如果連最大的「鑽石手」（Diamond Hands）都開始拋售，市場將深不見底。Strategy的股價隨之重挫，連帶拖累幣價。為了平息恐慌，Strategy週二上午緊急發布聲明，宣布將建立一個14億美元的現金儲備，以確保有足夠的流動性應對債務，從而「減少」出售比特幣的壓力。
加密貨幣投資公司GSR的場外交易全球主管Spencer Hallarn對此表示：「雖然市場一開始將此視為極度負面的發展，但Strategy採取保守方式解決流動性問題後，實際上降低了未來發生極端黑天鵝事件的機率。」
川普家族概念股的「國定殺戮日」
相比比特幣的絕地反攻，川普家族相關的加密資產卻在週二遭遇了真正的寒冬。由艾瑞克·川普（Eric Trump）擔任共同創辦人的加密貨幣礦企American Bitcoin（前身為 American Data Centers，透過與 Gryphon Digital Mining 反向併購上市），股價竟在週二單日崩跌近40%，市值瞬間蒸發約10億美元。盤中跌幅甚至一度高達51%，並多次觸發熔斷機制。
英國《金融時報》（Financial Times）指出，這次暴跌的主因是「閉鎖期（Lock-up period）屆滿」。早期參與6月份2.15億美元私募的投資人，終於等到可以賣股套現的日子，於是發生了大規模的獲利了結。艾瑞克·川普在社交平台X上試圖安撫人心，他表示：「這就是為什麼我們會看到股價波動，投資人第一次有機會兌現他們的利潤。但我將持有我所有的American Bitcoin股份——我100%致力於領導這個行業。」
然而值得注意的是，這並非川普家族加密帝國唯一的挫敗：包括TRUMP幣從今年1月創下的73.40美元歷史高點，如今已跌至約6美元，跌幅驚人；川普家族主導的去中心化金融平台 World Liberty Financial 的代幣WLFI ，與9月高點相較下跌了約30%；第一夫人梅蘭妮亞·川普的同名迷因幣MELANIA，目前交易價格僅剩13美分，自1月峰值以來幾乎歸零。
這一系列表現似乎在提醒投資人：即便是總統的加持，也無法對抗地心引力與市場週期的殘酷。
比特幣的難關過去了嗎？
儘管比特幣重回9萬美元，但多項指標顯示，市場情緒依然如履薄冰。包括比特幣的資金費率（Funding Rate）在過去幾天已轉為負值，這意味著在永續合約市場中，做空（看跌）的需求大於做多（看漲）。這通常發生在市場極度悲觀，或者空軍試圖壓低價格的時候。
Bitfinex的分析師也指出，交易所內的USDT和USDC等穩定幣餘額正在上升。這代表投資人雖然沒有離開市場，但也還不敢進場買幣，而是選擇將資金停泊在場邊觀望（Parking Capital）。Bitfinex分析師在報告中寫道：「這是典型的週期末段修正行為，重要的是，這與市場頂部的行為不同（頂部通常伴隨著流動性枯竭）。現在流動性正在場邊堆積，等待局勢明朗。」
加上CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」週二仍處於「極度恐懼」（Extreme Fear）區間，這已經是該指數連續第三週停留在這一低迷區域。彭博市場策略師Brendan Fagan認為：「加密貨幣最新的反彈特徵表明，市場正在從『清算模式』過渡回『審慎的風險承擔』。
雖然基本面仍然參差不齊，但清洗過後的持倉結構加上日益增長的機構基礎設施（如Vanguard的加入），提供了比過去幾週更穩固的基礎。」Axis執行長Chris Kim警告，機構投資者目前仍按兵不動，大家都在等待下週聯準會（Fed）的利率決策。在宏觀經濟的不確定性消除之前，真正的「大牛市」或許還不會立刻降臨。
