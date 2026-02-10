Bithumb誤發比特幣風暴擴大！韓金監院嚴查

▲韓國加密貨幣交易所Bithumb於6日向用戶發放活動現金獎勵時，誤將62萬韓元發放成62萬枚比特幣。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國加密貨幣交易所Bithumb於6日向用戶發放活動現金獎勵時，誤將62萬韓元發放成62萬枚比特幣，雖在發現後立即攔截，但仍有部分比特幣已被誤發領主轉賣，未能追回。同時，韓國金融監督院（FSS）已將原先針對Bithumb的「現場檢查」正式升格為「全面稽查」，稽查結果可能導致韓國加密貨幣交易所的帳簿管理與資產保管標準面臨全盤重新檢視，Bithumb誤發烏龍對韓國整體幣圈造成的衝擊引發高度關注。

根據《韓聯社》報導，韓國金融監督院於10日正式針對Bithumb展開全面稽查，金監院表示，考慮到案件的嚴重性，已額外投入稽查人力，預告將進行高強度的調查。金監院官員強調，「我們極其嚴肅地看待此事，並將嚴懲任何損害市場秩序的行為」。

當局正重點調查為何Bithumb發放的比特幣數量，會遠遠超過Bithumb實際持有的數量。Bithumb等加密貨幣交易所的運作方式是，將客戶存入的代幣存放於自身錢包，每當發生買賣時，並非直接記錄於區塊鏈，而是僅更改內部帳簿餘額的「帳簿交易」模式。

截至去年第三季，Bithumb持有的比特幣約為4.2萬枚，其中公司持有僅175枚，其餘均為客戶託管，儘管Bithumb從去年第三季至今的持有規模推測有所增加，依舊與誤發的62萬枚差距甚遠。金監院將把「為何能夠發放出大於實際持有量13～14倍的比特幣」，列為核心稽查目標。

業界內外紛紛質疑，Bithumb可能違反了《虛擬資產用戶保護法》，該法要求虛擬資產業者必須實質持有與用戶託管種類及數量相同的代幣。一名金融當局官員表示，「此案可能動搖整體虛擬資產市場的信賴，稽查重點將包括這誤發的62萬枚比特幣是否具備可供一次性全數提領的結構」。

此外，Bithumb的內部控制系統也將面臨密集調查。金監院預計將釐清僅靠一名經辦人員點擊即可發放代幣的系統漏洞，並檢查帳簿數量與實際持有量對帳的監控系統是否運作正常。

據悉，Bithumb每日僅進行一次帳簿數量與實際錢包餘額的對帳作業，且是在交易次日進行。根據共同民主黨議員李仁榮辦公室資料，Bithumb雖然每日進行核對，但前一天的交易內容要到次日下午才完成確認。這與另一家交易所Upbi聲稱擁有「準備金證明系統」、每5分鐘便即時對照帳簿與餘額的做法形成鮮明對比。

據了解，本次誤發烏龍也是在經辦人員確認活動名單中的測試帳號時，才能在20分鐘內察覺誤發狀況。金融當局表示，將把此次稽查結果作為虛擬資產第二階段立法討論過程中的補強課題。

