Bithumb誤發比特幣！86人火速拋售下場慘了

▲韓國加密貨幣交易所Bithumb在6日向用戶發放活動現金獎勵時，誤將62萬韓元錯誤發放成62萬枚比特幣。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國加密貨幣交易所Bithumb日前發生天價烏龍，向用戶發放活動獎勵時，誤將62萬韓元發放成62萬枚比特幣，雖然約20分鐘後就發現搞錯了，開始攔截與收回，但有手速快的86位得主已將誤發的比特幣轉售，且仍有125枚比特幣仍未回收，換算市價約為130億韓元（約新台幣2.8億元），據悉這批比特幣已被轉售成現金或是其他加密貨幣。不過，若以為可藉此發財恐怕就錯了，Bithumb正在研議法律應對措施，專家認為若對簿公堂，這些轉售得主不僅要吐回全部所得，甚至還要支付官司費用以及刑事處罰。

根據《韓聯社》報導，Bithumb相關人士今（9）日透露，正在與收到比特幣後就立即轉售的客戶進行一對一接觸，說服其歸還並協調具體方法。

根據金融當局掌握資料，將錯誤發放比特幣火速轉手賣掉的的用戶共有86人。雖然Bithumb已成功收回大部分的資金，但截至7日凌晨4點30分，仍有相當於125枚比特幣尚未追回。據悉，其中包含數十人已提領到個人銀行帳戶的30億韓元現金，還有約100億韓元則被用於購買其他加密貨幣。

業界預測，比特幣誤發與「匯款錯誤」性質類似，一旦Bithumb正式展開法律行動，收回資金的可能性極高。因為活動當時已明定中獎金額為每人2000至5萬韓元，收到鉅額比特幣的當事人，理應能察覺此為「不當得利」。若公司在「返還不當得利」訴訟中勝訴，客戶不僅要吐回賣掉比特幣的錢，甚至可能得負擔對方的律師費用。

至於侵佔比特幣的客戶是否會面臨刑事處罰，目前各界意見分歧。參考類似案例，韓國法院曾於2021年12月，針對一名誤收14億韓元比特幣並將其轉移至其他帳戶的A某判處無罪。法院當時理由是，「虛擬資產在法律上並未被視為與法定貨幣同等地位，在適用刑法時，不必給予與法定貨幣相同的保護」。

不過，也有分析認為過去判例在今日將會改變的可能。一名法律界人士指出，「當時法院判無罪的理由是不認為虛擬資產是刑法上的『財物』，但考慮到判例之後社會認知的變化以及如今法律制度的整備程度，法律判斷仍有調整的空間」。

另外，由於Bithumb誤發烏龍發生6日，當時比特幣價格正處於低點，之後比特幣價格有所回升。對於那些脫手轉售比特幣的得主來說，如果他們必須用現在的價格贖回比特幣，實際上將必須支付額外成本，不但沒賺還要倒賠，真的是偷雞不著蝕把米了。

