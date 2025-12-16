BitoPro 獨家上架 KAIA 幣！全球唯一台幣入口

【 2025 年12 月 17 日】幣託交易所 BitoPro 正式宣布，12 月 16 日獨家上架 KAIA，成為全球唯一台幣購買 KAIA 的入口，幣託將支援 Kaia 鏈以及其原生代幣 KAIA，並開放 KAIA/USDT、KAIA/TWD 交易對，讓台灣用戶能直接用法幣參與亞洲最大 Web3 生態系。為歡慶幣託成為台灣首家支援 Kaia 生態系的合規平台，預計於 12 月 22 日展開「KAIA登陸台灣．幣託首發慶典」的上幣活動。

圖_幣託獨家上架KAIA

搶先佈局亞洲最大 Web3 生態系

幣託交易所創辦人暨執行長鄭光泰表示：「據統計，LINE 在台灣滲透率高達 93%，早已成為台灣人的生活入口，幾乎所有生活場景都能透過 LINE 實現，而 Kaia 生態系則是驅動 LINE Web3 應用的核心技術。幣託作為 Kaia 生態系在全球獨家支援台幣出入金的唯一入口，不僅為台灣用戶提供便捷的合規入口，更打通從 Web2 跨越至 Web3 的捷徑。期待未來能看到更多基於 Kaia 的創新應用，讓區塊鏈技術真正走入大眾生活。」

Kaia DLT基金會主席Sam Seo博士表示：「亞洲的虛擬資產基礎建設仍處於較分散的狀態，我們期望透過多元的數位金融服務，建構跨境的普惠金融環境。Kaia 作為高效率的公鏈，將持續推出更多 Web3 應用服務，目標成為整合亞洲數位貨幣的樞紐。」

超級公鏈 Kaia 是由亞洲兩大通訊軟體巨擘 Kakao 與 LINE 共同打造，Kaia 鏈具備高效率、速度快、低成本等特性，目標推動亞洲跨境支付和去中心化金融（Defi）應用，成為亞洲億級用戶從 Web2 進入 Web3 的最佳管道。 KAIA 作為生態系的原生代幣，不僅用於支付鏈上交易手續費（Gas Fee），並作為空投獎勵，未來更將是 Kaia 生態系中跨境支付與底層結算的關鍵核心。



【幣託上架 Kaia 相關時程】

開放加值：2025 年 12 月 11 日

開放提領、交易對 KAIA/USDT、KAIA/TWD：2025 年 12 月 16 日

上幣活動「KAIA登陸台灣．幣託首發慶典」：2025 年 12 月 22 日中午 12:00 至 2026 年 1 月 25 日凌晨 23:59，活動連結：https://bitogroup.info/MPuxk

【Kaia 介紹】

Kaia 是亞洲的穩定幣協作層（orchestration layer），內建強大的導流引擎，能觸及超過 2.5 億用戶。透過 LINE 和 Kakao 的合作夥伴關係，Kaia 是唯一能直接觸及韓國、日本、台灣、泰國、印尼用戶、且深入日常生活的區塊鏈應用程式。憑藉原生 USDT、在地穩定幣支援以及完全相容以太坊虛擬機（EVM）的優勢，Kaia 讓使用場景擴展至跨境匯款到去中心化金融（DeFi），致力布局亞洲數兆美元的經濟版圖。

詳細資訊請參考官方網站 https://www.kaia.io/ 以及白皮書 https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/。



【幣託集團】

幣託集團（BitoGroup）成立於2014年，致力於用最簡單的方式讓區塊鏈進入每個人的日常生活，並協助企業與消費者進入Web3時代。幣託集團致力於運用區塊鏈和高頻交易技術，積極打造創新的金融基礎設施。集團旗下擁有多元化業務，包括BitoPro加密貨幣交易所、NFT賦能平台BELS，以及O2 META。

BitoPro為全臺第一家安全、穩定且易於使用的加密貨幣交易所，BitoPro提供加密貨幣錢包和交易所的區塊鏈服務。此外，亦支援在超商購買或點數兌換加密貨幣。BitoPro支援多種主流幣種，如ETH（以太幣）、USDT（泰達幣）、DOGE（狗狗幣）、BTC（比特幣），並提供新臺幣出入金服務。