BL人氣漫畫《10DANCE》搬上 Netflix！町田啓太、竹內涼真以競技舞蹈打造高張力男男情感線 主視覺與預告同步公開 12 月 18 日上線

雙男神的自尊碰撞與肢體對抗在舞池裡一觸即發，兩個性格完全相反的男人因舞蹈相遇，也在一次次貼身訓練中逐漸擦出愛情火花。井上佐藤的人氣漫畫《10DANCE》以兩名全心投入舞蹈世界的男人為核心，刻畫他們的熱情、苦惱、嫉妒與愛，是許多讀者心中的代表性 BL 經典。如今，這段讓粉絲怦然心動的故事，終於要以 Netflix 真人電影形式呈現。

12 月必追的 Netflix 電影《10DANCE》正式公開前導預告與主視覺，原作曾在 2019 年獲得「這本 BL 不得了！」等獎項，加上町田啓太與竹內涼真這組高話題組合，「雙信也」的貼身對舞從宣布改編起便一路登上社群熱搜。電影結合競技舞蹈、美型男角與濃烈情感張力，官方也宣布將於 2025 年 12 月 18 日全球上線。

《10DANCE》劇照

預告中，竹內涼真裸上身的瞬間、町田啓太落淚的畫面、兩人從衝突到共舞的節奏，全都成為粉絲討論重點；主視覺則以兩人重疊的剪影凸顯情緒暗流。正如預告裡，杉木的舞蹈指導瑪莎對他說的那句原話「舞蹈不是技術或體力的戰鬥，而是愛」，社交舞依靠呼吸、心跳與情感連結完成。兩位信也在彼此的舞步之間究竟會走向什麼樣的關係？而他們面前等待的，又會是什麼樣的結局？

Netflix 電影《10DANCE》將於 2025 年 12 月 18 日全球獨家上線

原作具高知名度 競技舞與情感線並進的經典 BL 故事



《10DANCE》源自井上佐藤於講談社《Young Magazine》連載的同名作品，2012 年出版後因成熟敘事、美型人物與細膩身體描寫而迅速累積大量讀者。故事以兩名男性舞者的關係為主軸，融合競技舞蹈的極限要求與複雜情緒，包括熱情、苦惱、嫉妒與愛，讓其在 BL 類別中獨樹一格。

作品也被視為競技舞題材的先驅之一。除了舞技呈現細膩之外，原作以強烈情感推動故事，被許多讀者形容為「甜蜜又刺激」。在漫畫及 BL 讀者圈，《10DANCE》多年來都擁有穩固人氣，也是長期被敲碗希望能影視化的作品。

《10DANCE》劇照

故事以兩名信也的相遇展開 從互看不順眼到互相吸引

電影劇情忠於原作，講述兩位同名不同性的舞者相遇後的故事。



鈴木信也（竹內涼真飾）是日本拉丁舞冠軍，個性外放熱情，擅長以明確的身體語言展現自我。他因個人原因長年堅持只參加國內比賽，但擁有世界級實力。



杉木信也（町田啓太飾）則是日本標準舞冠軍，世界排名第二，被舞者界稱為「帝王」。他冷靜、嚴謹、有自己的信條，對自我要求極高。



某一天，杉木找上鈴木，希望與他合作挑戰高難度的「10 項舞蹈錦標賽」。這項賽事要求選手必須在一天內完成 5 種拉丁舞與 5 種國標舞，全程對體力、技巧與意志力都是極限考驗。



於是兩人與搭檔田鳩亞季（土居志央梨飾）以及矢上房子（石井杏奈飾）在杉木的舞蹈教室展開密集訓練。由於兩人性格截然不同，一開始彼此極度看不順眼，衝突不斷。隨著磨合，他們逐漸理解對方的舞風，也在拉扯之間靠近，發展出曖昧又強烈的吸引。

《10DANCE》劇照

超高還原度的雙男神組合 兩位信也「從漫畫走出來」

本次選角被大批原作粉絲形容為「神級」、「100 分」。

竹內涼真擁有 185 公分身高與精實身材，外型陽光，代表作包括《過保護小姐》《陸王》《黑色止血鉗》《六本木Class》《有本事換你來做啊！》，近年作品橫跨動作、喜劇與職人題材，人氣與熟男魅力同步增加。他在《10DANCE》中大方展現舞者訓練成果，預告中短短幾秒裸上身鏡頭已成熱門討論焦點。



町田啓太出身劇團 EXILE，身形挺拔、氣質乾淨，從《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅後，接連出演《今際之國的闖關者》《直衝青天》《致光之君》《玻璃之心》等話題作品。他過去曾以 BL 角色累積大量粉絲，此次再度挑戰同類題材，預告中一秒落淚的鏡頭也讓觀眾直呼「情緒很到位」。兩人身高皆超過 180 公分，體態修長，高還原度外型成功重現原作兩位信也的形象，帶動網路熱議。

《10DANCE》劇照

競技舞訓練量巨大 預告中火力全開、張力強到破表

這次電影由大友啓史執導，他曾拍攝《神劍闖江湖》真人電影系列、《龍馬傳》《禿鷹》等多部知名作品，擅長捕捉動作場面與人物心理。



尤其是杉木的舞蹈指導瑪莎所說的那句原話「舞蹈不是技術或體力的戰鬥，而是愛」，形成整支預告的核心情緒。社交舞依靠呼吸、心跳、節奏及情感連結完成，被視為兩位主角關係的象徵意象。

《10DANCE》劇照

12 月 18 日全球上線 年度最受矚目的 BL 改編電影



Netflix《10DANCE》將在 12 月 18 日全球獨家上架。官方同步公開的主視覺以兩位信也的疊影呈現強烈視覺張力，凸顯作品的情緒基調。隨著預告及劇照陸續公開，作品熱度持續攀升。以競技舞蹈為背景、以情感推進故事，再加上兩位正值人氣頂峰的男神形象加持，《10DANCE》被視為 Netflix 明年底最受期待的 BL 改編電影之一，勢必在上線後掀起新一波討論熱潮。

（圖片來源：Netflix）

