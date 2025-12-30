BL作家貼五星旗訕笑「哪個國家」遭炎上 來台簽名會取消！日本出版社回應了

「ニクヤ乾」道歉稱她沒搞清楚中文版和台灣版的差別。翻攝自X



日本BL漫畫家「ニクヤ乾」是人氣作品《當面相當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》的作者，原訂明年2月要來台舉辦簽名會，日前卻因在社群貼五星旗、訕笑台灣是「哪個國家」，引發台日讀者炎上。儘管她事後發文道歉滅火，仍澆不熄眾怒，簽名會主辦單位青文出版社昨（12/29）宣布取消活動，日本方面的出版社「一迅社」也在今日發出公告回應。

ニクヤ乾日前因電子書與紙本書合約更新，在X平台發文介紹各語言版本作品時，在繁體中文版書籍旁貼了五星旗，被好心的台灣讀者留言提醒中文版是由台灣出版時，ニクヤ乾卻回應「不清楚實際在哪些國家販售，只聽說是中文版」，還稱「我也不知道法文版是不是在法國賣」，卻被網友翻出她在3年前的貼文，當時就清楚寫出台灣版，質疑她是為了配合中國市場、故意規避問題。

ニクヤ乾在X的音訊空間談到此事時，刻意迴避提到「台灣」，表示「中文版沒辦法在中國販售很不可思議吧」、「在哪個國家可以買得到呢？」，還提到自己的中國粉絲眾多卻書卻帶不回國等，過程中不時大笑，輕蔑態度進一步引發更多網友的怒火。

雖然後續ニクヤ乾發文道歉「因欠缺周全考量的發言，傷害了許多讀者，也造成混亂」，眾多網友仍不買單，後續她再度發出長文稱自己「無知且淺薄」，絕無傷害台灣讀者之意，並解釋因出版社告知資訊不同，誤將「台灣版」與「中文版」視為不同概念，已將貼文中的國旗圖示修正為台灣國旗，並向台灣讀者致歉。

不過，大多數讀者認為當時的嘲諷語氣才是她的真實心聲，不接受事後補救，網路上持續出現抵制、退書與取消簽名會的聲浪。對此，台灣代理出版社青文出版社於29日率先宣布，取消原定於2026年2月7日舉行的兩場簽名會活動，並表示已付款的簽名資格將於12月31日前依原付款方式全額退款。

而在今日，日本方面的出版社一迅社也透過官方X帳號公告，表示經多次協議後，決定中止台灣簽名會，「對於所有期待此次活動的讀者，我們深表歉意」，請外界以青文出版社公告為準。

事件也引發日本創作者與出版圈討論。曾翻譯多部台灣作品的譯者黑木夏兒指出，青文出版社處理迅速，但從ニクヤ乾過往發文觀察，她長期以簡體字回應台灣讀者，可能誤認台灣市場使用簡體字，形容此舉如同在日本對美國作家說日文，對方卻回覆其他語言，顯得草率且失禮。

同為BL漫畫家的望月たすく也在X發文表示，從「日本人與腐女」的角度來看，台灣長期支持日本BL文化，並在東日本大地震時對日本伸出援手，將台灣與中國混為一談，就如同混用烏克蘭語與俄語，質疑ニクヤ乾是否理解此舉的嚴重性。

