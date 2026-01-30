BL到文學名家 2026台北書展追星路線曝光

第34屆台北國際書展將於2月3日至8日登場，今年不只是書迷的天堂，更直接升級為「大型追星現場」。主辦單位台北書展基金會30日公布「2026十大追星路線」，集結國內外重量級作家、跨界名人與人氣創作者，從文學巨擘到BL話題作者、從泰國明星作家到國際插畫家，場場都是粉絲必收行程。

今年書展以「閱讀泰精彩」為主軸，主題國泰國火力全開。「泰星來襲」路線邀來橫跨文學、影像與自然書寫的泰國作家Paul Adirex，兩度榮獲東南亞國協文學獎的威拉蓬．尼廸巴帕（Veeraporn Nitiprapha），以及以漫畫詮釋泰國經典文學的Mu等人；備受矚目的還包括泰國前進黨前黨魁皮塔．林家倫拉（Pita Limjaroenrat），將於投票後來台，分享第一線民主現況，話題度十足。

「國際聚焦」同樣星光熠熠。韓國繪本天后白希那首度來台，將於主題廣場與兒童沙龍和讀者近距離互動；日本文壇指標吉本芭娜娜，則將與曾寶儀對談，分享半自傳小說《我與城市》與新作《吹上奇譚》。此外，《生命如不朽繁星》作者安東尼．馬拉（Anthony Marra）、捷克作家卡特日娜．圖齊科娃（Kateřina Tučková）、韓國導演作家千明官等國際名家，也將輪番登場。

國內陣容同樣不容小覷。「文學巨星」集結白先勇、蔣勳、吳明益、駱以軍、夏曼．藍波安等重量級作家；「BL熱潮」則邀來泰國人氣作家Prapt、Cali、MTRD.S與韓國作家Flona，其中Prapt新作《YouPhonic》更以台北國際書展為背景，話題搶先發燒。

此外，陶晶瑩、許瑋甯、連俞涵、曾寶儀等全能藝人，以及歌仔戲天王孫翠鳳、唐美雲也將現身書展；親子族群則可鎖定「圖像魅力」與「親子首選」，多位國際插畫家與繪本作家齊聚，打造閱讀與創作的互動現場。

台北書展基金會指出，書展官網與APP同步開放活動行事曆搜尋功能，輸入作家姓名即可即時掌握上百場活動，不錯過任何一場追星時刻。文化部也同步推出書展優惠，2月3日至6日平日入場可使用「門票全額抵用金」，並同步推出文化幣優惠，18至22歲文化幣帳戶餘額達100點以上者，可憑文化幣免費入場（未滿18歲持身分證明文件亦可免費入場）；此外，書展期間以文化幣消費還可享「使用2點送1點」回饋，最高可由1200點加碼至1800點，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書。(編輯：宋皖媛)