BL劇王出爐！《逆愛》刷100萬小時超狂紀錄 亞軍破尺度男男懷孕

《逆愛》眾望所歸成為2025年觀看排名冠軍。（GagaOOLala提供）

影音串流平台GagaOOLala公開2025年度榜單，印證BL及GL內容是「粉紅經濟」中最具爆發力的表現。以年度冠軍梓渝、田栩寧主演《逆愛》與亞軍《垂涎》為例，累計創下超過100萬小時的觀看時數。此外，年度總榜前10名，日本BL影集強佔6席，顯現高品質內容精準觸及全球500萬會員，產生的驚人流量規模。

梓渝、田栩寧主演《逆愛》一夕爆紅，講述落魄男吳所畏（梓渝飾）為報復前女友，決定勾引她的現任男友池騁（田栩寧飾），沒想到反被撩，大尺度的畫面讓人看了臉紅心跳。

《垂涎》故事充滿話題性，年度排名第二。（GagaOOLala提供）

《垂涎》改編自同名小說，主打ABO世界觀（打破了現有性別的概念，將人類分為主導的Alpha、普通的Beta與居下的Omega三種性別），劇情描述男男懷孕與生子的情節，因大膽挑戰傳統性別與生物學概念而引發討論。

根據瑞士信貸等研究機構資料指出，全球 LGBTQ＋ 社群擁有超過 5.6 兆美元的消費潛力，若視為單一經濟體，將位列全球第四大 GDP 國家。GagaOOLala 指出，這場文化與經濟的變革正在亞洲影視產業中快速發酵。

《秘密關係》王君豪（左起），英承晞譜出浪漫戀曲。（GagaOOLala提供）

「粉紅經濟」不容小覷，在新興市場展現出驚人的成長潛力。在「首次訂閱人數」的年度成長率（YoY）上，印尼以突破 63％ 的成長率奪冠，泰國則以逾 57％ 緊隨其後，馬來西亞也創下超過 40％ 的佳績，隨後則是歐美及印度市場。

GagaOOLala 2025年度全球BL影集年度總榜前3名。（GagaOOLala提供）

GagaOOLala 執行長林志杰（Jay）指出，LGBTQ＋、BL 與 GL 內容是當前媒體產業中成長最快的領域，具備巨大的全球輸出潛力。隨著《烈愛對決》（Heated Rivalry）等劇集在國際市場大獲成功，他認為該類型將成為繼韓流與日本動漫後，下一個引發全球熱潮的文化現象。

Jay 最後總結道：「粉紅經濟不是小眾，它是未來娛樂產業的新主流。台灣擁有積極支持的政府與開放多元的環境，讓我們成為亞洲酷兒內容的中心。GagaOOLala 將持續透過精準數據與多元夥伴合作，促成東西方創意內容的互相傳遞。」

GagaOOLala 2025年度全球GL內容年度總榜前3名。（GagaOOLala提供）

GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜前10名

1.《逆愛》新加坡

2.《垂涎》香港

3.《秘密關係》台灣

4.《未成年》日本

5.《相遇驟雨中》日本

6.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》日本

7.《醫科戀愛實習》泰國

8.《25時，赤坂見 第2季》日本

9.《海洋之戀～愛之歸處～》日本

10.《Love in The Air－戀愛的預感－》日本

GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜前10名

1.《第一次遇見花香的那刻 第2季》

2.《彩香最愛弘子前輩》

3.《追蹤者遊戲》

4.《妮波自由式》

5.《愛上無名的妳》

6.《第一次遇見花香的那刻 第2季 幕後花絮》

7.《珍愛禁果》

8.《彩香最愛弘子前輩 第2季》

9.《學姐可以愛我嗎》

10.《解鎖妳的愛》

