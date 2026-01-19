BL床戲破尺度！楊翹碩私密處「修剪成心形」 夏和熙敏感帶全曝光

記者宋亭誼／台北報導

BL直式影集《我說愛你是真的》即將上檔，主演夏和熙、楊翹碩今（19）日現身台北霞海城隍廟拜月老、求紅線，現場以象徵緣分牽引的「超長紅線」互相纏繞，寓意角色命運緊密相連，也祈願新戲播出後收視長紅。

楊翹碩（右）首度合作夏和熙（左），演出尺度遠超預期。（圖／記者鄭孟晃攝影）

夏和熙與楊翹碩首度合作迅速擦出火花，兩人拍攝大尺度戲的默契也格外引人注目。談起劇中親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲，導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既害羞又震驚：「尺度也太突破了吧！」

楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞，尤其對自己的身材感到不好意思。夏和熙毫不吝嗇稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條超級明顯，楊翹碩則透露自己平時有固定運動，體脂低於3％，因此不用特別加強鍛鍊。

夏和熙透露，他拍攝親密戲整個人會變成粉紅色，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住，也意外自爆他的耳朵到頸部都是敏感帶。楊翹碩則表示，自己體毛很多「像猩猩」，這次為了畫面乾淨也特別修剪，此前甚至還會替自己的私密處修造型，最滿意的則是愛心圖案，但目前只有自己欣賞。

楊翹碩體脂低於3％。（圖／記者鄭孟晃攝影）

夏和熙、楊翹碩戲外相差9歲，夏和熙坦言偶爾會出現資訊代溝，像是對方近期關注的影片或人物他未必熟悉，但正是這種差異，讓夏和熙接觸到不同的世界觀，也為彼此磨合增添不少樂趣，讓戲裡戲外的化學反應更加自然。

為延續劇中熟悉度，兩人戲外甚至進入報備模式，不論去哪裡都會互相告知。被問到是否能接受如此頻繁且緊密的查勤互動，夏和熙語帶滿足地說：「還行還行。」

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。2026年1月25日起，鎖定優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道，敬請期待。

