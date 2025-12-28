BL男神新技能get！ 過彎太慢慘跌留PTSD

王君豪長期在海外發展，憑藉主演台灣BL劇《秘密關係》人氣持續攀升，社群關注度也穩定成長。首次跨足戲劇圈就交出亮眼成績的他，近期完成一項放在心中多年的清單——參加國際重機賽車課程，親身挑戰速度與膽量的極限。

王君豪愛上摩托車。（圖／王君豪提供）

王君豪因試鏡《秘密關係》時，導演提到想拍攝騎車畫面，才從零開始接觸機車。近年多半時間住在日本的他，去年七、八月回台期間，特地請親哥哥在假日陪練，他笑說在台灣烈日下練車相當吃力，常常一練完就頭暈，但仍花了將近三個月順利考到駕照，「拿到駕照那一刻真的很開心。」雖然最後沒有在劇中實際騎車，考照後他仍常以機車代步，甚至騎車跑通告，只是長時間曝曬也讓膚色明顯變深，為了鏡頭效果開始研究各種保養方法，他自嘲：「除了曬黑之外，其他付出我都覺得很值得。」

學會騎車後，他因看見節目中體驗重機的內容，萌生購買重機的念頭。考量日常移動需求，加上一直對重機充滿嚮往，與哥哥討論後便直接入手。當時尚未取得重機駕照，只能先將車停在車庫，但他隨即安排重機駕訓課程，也因此獲得推薦，參加「加州賽車學校」為期兩天的密集訓練。這所學校過去培育出多位GP冠軍車手，也曾為影視作品進行專業訓練，讓他直呼機會難得，「我其實關注這個課程很久了，這次真的天時地利人和。」

王君豪上重機課。（圖／王君豪提供）

賽車課程每天從早上7點一路進行到下午5點半，使用的仿賽車款與一般重機差異甚大，王君豪還特地租車練習。他坦言一開始極不適應腳踏與煞車位置，第一圈回來時因踩錯後煞，導致煞車冒煙，當下以為車子要起火。過彎時需要維持一定速度，他曾因速度過慢而摔車，留下不小陰影，但在教練反覆指導與鼓勵下，第二天狀況明顯改善，「每一節課都在挑戰自己的極限，每一次進步都讓我真心覺得快樂。」過程中他也結識許多志同道合的朋友，成為難忘回憶。

《秘密關係》播出後在各地引發討論，王君豪與搭檔成晞陸續前往上海、曼谷進行宣傳，近期則回到日本推廣電影版。他回顧這段旅程時表示，每一次與觀眾近距離交流都相當珍貴，也讓他更加珍惜站上舞台與鏡頭前的機會。工作之餘，他也樂於探索各地美食，笑稱自己到哪裡都會收到蛋塔，「現在我的血液裡可能有一半都是蛋塔。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐