BL男神爆假戲真做？兩人互動太甜「私下感情曝光」 霸氣告白粉絲全暈了

記者趙浩雲／台北報導

BL劇《秘密關係》CP王君豪、成晞合體擔任一日店長，上週末（2日）現身與粉絲近距離互動，超過300名粉絲擠爆現場，香氣與尖叫聲交織，全場甜度瞬間引爆。拓晞兩人不只甜，更「香」！從戲裡甜到戲外，散發的魅力與香氣同步爆棚。兩人一登場就被粉絲簇擁包圍，互動自然又俏皮，粉絲笑喊：「拓晞又甜又香！」

王君豪透露自己沒有特別收藏香水，但家裡約有七八瓶香水會輪著使用，「偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不太張揚但讓人放鬆。」他形容成晞是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就安心；如果要送香水，他笑說：「我可能會挑只有我會喜歡的味道，只能給我聞！」他也分享香水對他來說是一份很私密的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人。」

王君豪與成晞的超甜互動嗨翻粉絲。（圖／Ease香氛 提供）

成晞則表示，自己平時有三、四瓶香水，味道從木質、海洋到柚香不等，「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」他笑說：「他應該是淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近。」成晞也提到：「送香水就像在說我懂你的氣味，很浪漫。」談到未來合作夢想，他說：「希望有一天能和權志龍合作，做一款會唱歌的藝術香水。」並預告：「跨年應該還是在舞台上迎接新的一年，希望用新的作品繼續陪大家。」

王君豪則補充：「感謝大家從戲劇到活動一路支持，每則留言我都有看，也都記在心裡。大家的支持是我們最大的動力，希望能用作品回報大家的喜歡。」他也許願未來能與派偉俊合作新音樂，「真的很喜歡他的音樂風格，也希望能一起玩出不同火花。」《秘密關係》將於今年12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕。

