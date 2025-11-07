BL男神CP合體！王君豪霸氣告白成晞：只能給我聞 私下超甜互動曝

人氣BL戲劇《秘密關係》的「拓晞CP」王君豪與成晞，日前合體擔任香氛品牌的一日店長，現身新光三越台中中港店，吸引超過300名粉絲到場支持，兩人超甜又自然的互動，引全場尖叫聲不斷。

人氣 BL 戲劇《秘密關係》的「拓晞 CP 」王君豪與成晞，日前合體擔任香氛品牌的一日店長。（圖／ Ease 香氛 提供）

王君豪透露，自己平時家中約有七八瓶香水輪流使用，偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣。他形容成晞的氣味是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就讓人安心。談到香水作為禮物時，他笑說：「我可能會挑只有我喜歡的味道，只能給我聞！」

他也提到，香水對他來說是一份私密的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人。」此外，他分享自己上台或拍戲前會噴香水來幫助冷靜，並表示若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他會選擇「焦糖爆米花或曬乾衣服的味道」，乾淨又溫暖。

廣告 廣告

成晞則透露，自己平時擁有三到四瓶香水，偏好木質、海洋與柚香調。他認為噴香水就像開關，能讓自己瞬間切換到舞台模式。他笑說：「我應該是淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近。」他也提到，送香水就像是在說「我懂你的氣味」，是一件浪漫的事。

王君豪（左）霸氣告白成晞（右）「只能給我聞」。（圖／ Ease 香氛 提供）

若能為《秘密關係》設計聯名香氣，成晞認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」最適合形容兩人之間的關係，也象徵兩人合作以來的默契與成長。他還分享，最放鬆的時刻是「音樂與香氣一起開著」，這是他重啟能量的方式。談到未來合作夢想，他表示希望能與權志龍合作，打造一款「會唱歌的藝術香水」，並透露跨年將以新作品陪伴粉絲迎接新的一年。

「拓晞CP」在活動中的甜蜜互動引粉絲尖叫不斷。王君豪笑言：「我們兩個都會照顧對方，我比較瘋，他外冷內暖。」成晞則回應：「看場合環境，有時他主動，有時我主動。」即使分隔兩地，兩人仍保持密切聯繫，成晞感性表示：「謝謝你們讓我們的故事多了一份甜甜的香氣，也讓我們的每一步都更有意義。」王君豪則感謝粉絲一路以來的支持，並透露每則留言他都有認真閱讀，表示希望用更好的作品回饋大家的喜愛。他也透露自己的音樂夢想，希望未來能與派偉俊合作，期待擦出不同火花。

廣告 廣告

超過 300 名粉絲到場支持「拓晞 CP 」。（圖／ Ease 香氛 提供）

現場更加碼預告，《秘密關係》將於今年12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕，令粉絲相當期待。

延伸閱讀

金馬62/怨導演偏心方郁婷！柯煒林自爆天天被罵：心裡不平衡！

金馬62/罹癌四期後首露面！柯煒林親吐身體現況 樂觀抗病魔：我還OK

柯煒林堅強抗癌！首飛台為宣傳《大濛》 感性喊：好想台灣啊