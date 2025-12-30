BL當紅男星Keng、NuNew 火力支援 春節檔泰國最狂喜劇笑到失控

今年人氣急升的人氣王Keng在電影中演出國際巨星。（翻攝自臉書）

繼話題作《金孫爆富攻略》及《冥婚鬧泰大》之後，泰國金獎團隊GDH帶來最新爆笑鉅作《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat），將於2026年2月13日農曆春節在全台戲院熱鬧上映。《靈魂重生》的Keng及《甜心派》的 NuNew 驚喜合體，由於雙方在BL界擁有超高人氣合作也相當受矚目。

兩人連同《娘娘腔日記》的笑匠靈魂 PingPong，以及首次躍上大銀幕的網路紅人 Ninew，共同組成高人氣的 Z 世代超人氣「咧魔天團」，讓不少網友直呼這根本是「泰國版《歌喉讚》」，也讓台灣觀眾驚喜：「沒想到能在大銀幕看到 NuNew 新片！」

德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）為本片完成先胖後瘦的地獄式變身。（威視電影提供）

本片由以《娘娘腔日記》在泰國引爆社會熱議的導演 Kittiphak Thongauam 睽違5年回歸執導，辛辣幽默拆解娛樂圈殘酷現實。故事聚焦昔日叱吒歌壇的傳奇天后布萊芬（Jacqueline Muench 飾），她為愛淡出演藝圈，最終慘遭背叛與詐騙，為了重新奪回掌聲與尊嚴，她決定賭上一切重返舞台，不僅聯手高人氣的 Z 世代偶像團體，更邀請國際巨星艾力斯金（Keng 飾）重磅站台。

人氣泰星 NuNew、PingPong 與網紅 Ninew 組成「咧魔天團」，耍賤搞笑火力全開！（威視電影提供）

飾演布萊芬的德泰混血女星 Jacqueline Muench 亦是電影另一看點。為了呈現角色隱退多年後的「肉感」體態，導演要求她真正增胖。她在短短一個月內展開近乎自虐的增重計畫，從53公斤直衝63公斤，完成「胖版」戲份後劇組更停工一個月，讓她再瘦回原本狀態。她坦言增肥遠比瘦身更痛苦，在高壓歌舞訓練同時還得大量攝取高油高碳食物，甚至因體重少了0.5公斤就焦慮到想哭，但也因此創造出最貼近角色靈魂的真實演出。

她幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材。每天早上照鏡子看著圓滾滾的自己，居然覺得還挺可愛的。」 《泰殺歌后戰》探討，在流量與話題主宰一切的年代，名氣究竟是榮耀還是吞噬人的漩渦？電影將於2026年2月13日農曆春節正式上映。

