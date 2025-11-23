BL金鐘男演員姜典爆結婚！ 衝微博熱搜⋯戶外婚禮照曝光

曾以《愛的奧特萊斯》拿下第57屆金鐘最佳新人的姜典，23日傳出結婚，消息在微博傳開，照片中他穿著灰色的西裝，跟穿著白紗的女孩交換戒指，結婚一事立刻傳開。

姜典傳出結婚。（圖／翻攝自IG）

姜典在拿下金鐘後，以BL劇走紅，在微博累積了大量粉絲。他突然以結婚登上熱搜傳出婚訊，多張結婚照也被傳開，像是有交換戒指的，也有他抱著臘腸、女孩手上拿著捧花的畫面，不過他的IG無聲無息，讓許多粉絲感到震驚。

安竹間是《愛的奧特萊斯》的導演，同時也是姜典的經紀人，記者致電詢問，目前是否還是經紀人，以及姜典是否已經結婚，他表示，「我現在在開會，晚一點聯繫」，便把電話掛斷，並沒有正面回應。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

