BL電影《荔枝樹下熱烈島》特別上映 「六感」沉浸式純愛盛宴
新加坡 BL 影集《荔枝樹下熱烈島》，迅速在網絡引發熱潮。GagaOOLala 於12月8日特別上映電影版《荔枝樹下熱烈島》，以回應市場的熱烈反響與粉絲的超高期待；影片以盛夏的荔枝島為背景，講述了一段關於暗戀、自我探索與愛的本能的故事，在光影交錯間為觀眾締造了一個擁有歸屬感的烏托邦。
《荔枝樹下熱烈島》故事聚焦於內斂的聶小知（胡亦琛 飾）對陽光男孩陳立（劉以褐 飾）的暗戀。兩人在夏令營經歷了從試探、矛盾到相互救贖的過程，深刻探討了同性取向與自我接納的議題。導演傳達出核心理念：「『存在即合理』是一個偽命題，存在就是存在，沒有對錯，不需要被定義」。這份愛如同本能，像「手被蛇咬會縮回」一樣真實且無法抗拒。
影片的視覺語言是其一大亮點。導演 Lizzy 採用偏紀錄片的手法，試圖觸達人類感知世界的六個層面「色、聲、香、味、觸、法」。觀眾將跟隨鏡頭，在荔枝島綠意盎然的自然生機中，體驗一場全方位的感官旅行。片中長達 3 分鐘的「遊園驚夢」長鏡頭、「奔襲之書被初吻」以及「樹下 123 吻」等多個經典場景已被粉絲奉為「名場面」，讓荔枝島成為了觀眾心中的精神家園。
