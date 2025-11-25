Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday黑五優惠2025︱ Apple TV 限時月費半價！$28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，蘋果亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起 Apple TV 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 NT$120 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。

立即訂閱

月費 $28 睇盡 Apple 原創頂級內容

Apple TV 的原價月費為 NT$250，而本次 Black Friday 2025 的優惠相當於提供了驚人的「42 折」折扣。僅以一杯咖啡不到的價格，即可投入 Apple 耗資數十億美元打造的豐富原創世界。

廣告 廣告

Apple TV 主打精品路線，匯聚高品質、電影級數的獨家內容，許多作品更在影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）上獲得極高評分。訂閱用戶可以盡情觀看以下焦點作品：

史詩級科幻巨作：包括屢獲殊榮的太空探索劇集《For All Mankind》、神劇《絕命律師》製作人和主演的新作《眾生為一》、以及史詩級科幻系列《Foundation》。

艾美獎得獎神劇：熱門劇集包括連續贏得艾美獎的溫馨喜劇《Ted Lasso》，以及探討職場與生活界線的燒腦驚慄劇《Severance》等。

頂級體育及紀錄片：除了劇集和電影，Apple TV+ 亦提供獨家體育內容及紀錄片，例如讓 F1 車迷期待已久的賽車主題紀錄片，讓觀眾深入了解賽車運動的幕後故事。

這次限時優惠不僅是新用戶入門的最佳時機，對於曾經訂閱但已取消的用戶來說，也是重新感受 Apple TV+ 內容魅力的絕佳機會。用戶可在 iPhone、iPad、Apple TV 4K、Mac 或任何支援的智能電視上，以 4K HDR 畫質享受這些精彩的串流內容，同時支援「家人共享」功能。

Apple TV 黑五限時優惠2025

首 6 個月 NT$120｜原價 NT$250

立即訂閱

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組

👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk