BLACKPINK、CORTIS都愛這些「台灣品牌」！Lisa 演唱會同款短裙台幣五千就能入手

相信很多 BLINK 們都還沈浸在上週 BLACKPINK 高雄演唱會帶來的餘韻中！作為公認的帶貨女團，不只成員 Rosé 引爆了全台瘋喝 50 嵐、吃鳳梨酥和鹹酥雞的熱潮，這次 BLACKPINK 們的舞台造型也選用不少「台灣本土設計師品牌」，超挺台灣，也讓世界看到台灣時尚力正悄悄發光。本篇除了帶你一窺 BLACKPINK 著用哪些台灣品牌外，就連人氣男團 CORTIS 近期身穿的衣服也來自台灣，就等你跟上這一波台味～

BLACKPINK 著用台灣品牌：PCES

Lisa 這次在台上身穿的百摺短裙就是來自台灣設計師品牌「PCES」最新系列 Chapter 05：There’s no party without you ，該系列也將於 10 月 24 日登上台北時裝週伸展台！這款短裙採用不對稱剪裁設計，加上條紋紋路和蝴蝶結綁帶增添造型感，與 Lisa 的甜酷風格超搭，重點是台幣售價 NT$4,500 就可以入手女神同款。

Lisa 這次在台上身穿的百摺短裙就是來自台灣設計師品牌「PCES」最新系列 Chapter 05：There’s no party without you 圖片來源：IG@pces_studio、PCES官網

BLACKPINK 著用台灣品牌：Seivson

另一套在 BLACKPINK 演唱會結束掀起討論的就是 Lisa 身著蕾絲拼接短裙！以全手工日本高級植絨蕾絲打造的「黑色蕾絲短裙」出自台灣設計師品牌 Seivson 2024 年 A/W〈2000 Diamond Collection〉，處處充滿細節亮點，可惜的是，去年在台、日、韓、港同步開賣時即全數完售，目前已絕版，Seivson 官方也發文表示將不再販售。所以當時有搶到這件裙裝的朋友，真的非常幸運啊～

另一套在 BLACKPINK 演唱會結束掀起討論的就是 Lisa 身著蕾絲拼接短裙 圖片來源：Seivson

加碼推薦 CORTIS 著用台灣品牌：NAMESAKE

NAMESAKE 由 Steve、Michael、Richard 三兄弟於 2020 年創立，被譽為「台灣的寶藏設計師品牌」，近年在國際時尚圈聲勢迅速崛起。品牌在 2023 年入選 LVMH Prize 新銳設計師大獎準決賽，成功打響國際知名度，也讓更多人看見台灣設計的獨特能量。不僅新生代人氣男團 CORTIS 多次著用它們的服裝，近期成員 Juhoon 登上紐約 KOOM Festival 時，更以 SS22〈OPENGYM〉ARCH 籃球短褲亮相。這件褲款以多層次結構重新解構經典籃球褲，打破一貫的休閒印象，完美融合街頭與高端時尚。

NAMESAKE 也深受許多國際巨星喜愛，包括 王嘉爾、許光漢、王鶴棣 以及 Travis Scott 等人都曾著用，實力證明這個來自台灣的品牌，早已不只是本土之光，更是站上國際舞台的時尚新勢力。

NAMESAKE 由 Steve、Michael、Richard 三兄弟於 2020 年創立，被譽為「台灣的寶藏設計師品牌」 圖片來源：IG@cortis、NAMESAKE

