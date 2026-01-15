BLACKPINK完整體回歸！新作上線時間曝光 粉絲喊：終於不用一直聽JUMP

記者王培驊／綜合報導

BLACKPINK將於2月27日推出第三張迷你專輯《DEADLINE》。（圖／翻攝自BLACKPINK Store）

BLACKPINK確定以完整體回歸！YG娛樂於15日透過官方部落格正式宣布，BLACKPINK將於2月27日推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，睽違許久再度以全員姿態帶來全新音樂作品，消息一出立刻引爆全球BLINK熱烈討論。

YG同步公開名為「BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]」的回歸前導影像，以團體代表色打造動態視覺，一道粉紅色光束高速劃破黑暗，搭配逐漸推進的節奏音效，營造出強烈張力與期待感，正式揭開回歸序幕。

BLACKPINK第三張迷你專輯《DEADLINE》專輯通路相當多。（圖／翻攝自BLACKPINK Store）

新專輯名稱《DEADLINE》與BLACKPINK目前進行中的世界巡演同名。該巡演自去年7月起跑，從K-pop女團史上首度登上高陽綜合運動場開唱開始，一路走遍世界各地，與全球粉絲共享歡笑與感動，這次回歸也被視為為這段旅程畫下重要句點。

BLACKPINK這一次是在2022年9月發行正規二輯《BORN PINK》後，再次以完整體回歸。（圖／翻攝自BLACKPINK YT）

BLACKPINK向來是K-pop紀錄製造機，去年推出的數位單曲〈JUMP〉不僅橫掃音源榜，更拿下美國Billboard Global 200冠軍，創下K-pop女團最多次奪冠的新紀錄，也讓外界對這次新專輯表現充滿期待。

BLACKPINK去年推出單曲〈JUMP〉。（圖／翻攝自IG @blackpinkofficial）

YG娛樂先前也透露，BLACKPINK已提前完成音樂錄製與MV拍攝，目前正全力打磨作品品質。公司表示：「感謝粉絲長時間的等待，這次將以完成度極高的音樂回報大家，請多多關注。」

目前BLACKPINK正進行共16座城市、33場演出的世界巡演行程，將於16日至18日連續三天站上東京巨蛋，並於24日至26日在香港啟德體育園迎來巡演最終場。在Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa各自在Solo領域發光發熱之後，四人終於再度合體回歸舞台，也讓粉絲直呼「等待真的值得」。

