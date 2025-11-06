BLACKPINK帶動時尚！台灣品牌登國際舞台

圖／TVBS

韓流時尚吹進台灣！BLACKPINK世界巡演掀起穿搭話題，這回還有「台灣女鞋品牌」跟著亮相，從高雄一路登上曼谷舞台，成為本土時尚跨國的亮點。

BLACKPINK世界巡演熱度持續升高！除了音樂、舞台效果吸睛，成員身上、腳上穿什麼，也都成為粉絲追蹤焦點。鏡頭來到鞋店，粉絲一進門，就開口，

民眾：「你好，我想找BLACKPINK的這雙靴子。」

原來有眼尖網友發現，Lisa和Jennie穿的靴款，是來自台灣品牌，立刻掀起討論。

民眾：「這次就也有看到，BLACKPINK在演唱會有穿上這個牌子的鞋子，所以也想說可以過來這邊看看，(台灣女鞋品牌)在她們的演唱會上，有被她們穿到，我覺得是很替它們(品牌)感到開心跟驕傲。」

回顧高雄場演唱會，Lisa以「厚底綁帶短靴」氣勢登場，Jennie則穿「尖頭高跟長靴」，展現一貫的高級感和舞台張力，也讓鞋款瞬間衝上粉絲的wish list。

女鞋品牌經理詹瑀馨：「演唱會後大概有滿多的，國外的顧客來詢問，那像我們西門門市觀光客的人流次，也提升了三倍，我們也是持續開發比較輕量的靴款，或者是加寬的筒圍，去符合現在的潮流。」

年輕世代追星，不只看表演，更把「偶像同款」穿上日常，成為時尚宣言。這回台灣品牌跟著巡演，現身國際舞台，也替本土設計爭光。

