BLACKPINK快閃店進駐台北！消費滿3000元送紙圓扇

〔記者廖俐惠／台北報導〕全台BLINKs注意！ League Collection快閃店進駐台北，明天(13日)起至28日在微風南山4樓開放，現場許多主題背版可供粉絲打卡拍照。

BLACKPINK快閃店在明天登場。(記者廖俐惠攝)

此次快閃店，推出許多BLACKPINK與品牌合作的服飾商品，多款美國職棒大聯盟(MLB)、法國足球豪門巴黎聖日耳曼(PSG)的限量聯名單品整齊陳列，搭配「BLACKPINK IN YOUR AREA」醒目標語，瞬間將BLINKs帶入專屬於BLACKPINK的世界。現場無論是球隊標誌結合粉黑元素的創意牆面，或是延伸至店內各角落的吸睛大型主題背板，每一處細節都經過精心設計、每個角落都是IG洗版的絕佳場景，也讓人走進店內就彷彿置身專屬潮流展場。

超過20款限定單品亮相，加入BLACKPINK代表色與多處巧思細節，款款都在瘋狂狙擊BLINKs的錢包。此次聯名陣容橫跨全球指標性球隊，包括洛杉磯道奇隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、紐約大都會隊，以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部(PSG)，勢必掀起一波收藏熱潮。現場展出多款必收單品：連帽大學T將球隊配色與BLACKPINK粉黑美學合體，胸前與袖口的立體刺繡質感滿滿；短袖T恤以俐落剪裁呼應完美街頭態度；經典棒球帽則在帽簷與側邊巧妙點綴「BLACKPINK」字樣與專屬標章，低調卻超有存在感。

凡消費滿NT$3,000元，即可獲得BLACKPINK限定紙圓扇乙個，此外，只要在店內任一處拍照並上傳至個人社群媒體，出示給現場工作人員確認後，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙乙張。此次快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽選，粉絲可以依照抽到的編號入場。快閃店將於12月13日至12月28日限時16天開放。

BLACKPINK快閃店商品琳瑯滿目，最便宜的商品也要破千元。(記者廖俐惠攝)

在BLACKPINK快閃店消費3000元才有左邊的紙圓扇，右邊貼紙則是打卡就能擁有。(記者廖俐惠攝)

