BLACKPINK愛鞋是台灣品牌 世巡「泰國場」也穿

10月中韓國天團BLACKPINK到高雄展開為期兩天的世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自 ＠lalalalisa_m IG）





不過說到帶貨能力，最強的還是韓國女團BLACKPINK，四名成員穿什麼、用什麼，粉絲都會第一時間跟上，不過近期有粉絲發現，成員在台灣場跟泰國場的演唱會都穿著台灣品牌的靴子，讓粉絲直呼，小資女終於買得起了。

韓國女團BLACKPINK：「Domy, Domy, ladies run this, ladies run this。」JENNIE一開口，另外三位紛紛跟著跳，值得注意的不只修長的美腿，四人腳上穿的都是台灣品牌的靴子。

廣告 廣告

10月中韓國天團BLACKPINK，到高雄展開為期兩天的世界巡迴演唱會，不少人注意到四閨女腳上穿的靴子，是台灣近年來擁有高聲量的女鞋品牌。到台灣穿當地品牌也蠻合理，但是這鞋子也跟著四閨女到了他鄉。

10月底世巡場輪到泰國，Lisa跟Jennie一樣穿著高雄場穿的靴款，看來兩位仙女是真的很喜歡。BLACKPINK除了擁有超高人氣，也有超強帶貨能力，往往她們穿什麼，粉絲就搶著入手，以往四閨女都代言高奢精品，如今台灣品牌卻有幸成為她們的愛，粉絲直呼這下終於有買得起的同款。



【更多東森娛樂報導】

●BLACKPINK亞巡首站落幕！JISOO秀中文喊好熱

●「Rosé吃我家鹹酥雞」貼文爆紅 店家遭灌1星急報警

●BP官方發高雄開唱片 JISOO繁中寫：謝謝你們的愛

