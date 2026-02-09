BLACKPINK新專輯視覺曝光！「白與紅雙版本」氣場超強 5首新歌將上線

記者王培驊／綜合報導

BLACKPINK回歸倒數，正式公開第三張迷你專輯《DEADLINE》首波視覺海報。（圖／翻攝自IG @blackpinkofficial）

南韓女團BLACKPINK回歸倒數，今（9）日正式公開第三張迷你專輯《DEADLINE》首波視覺。YG娛樂於9日透過官方部落格與社群平台釋出「Statue版本」與「Red Light版本」兩款視覺海報，成員Jennie、Jisoo、Rosé與Lisa以截然不同的氛圍亮相，再度引發全球粉絲關注。

率先曝光的白色系視覺中，四人身穿白色與米色調服裝，透過強調曲線的剪裁展現立體輪廓，在極簡設計中放大造型張力。沒有華麗裝置輔助，成員們以姿態與眼神展現高度完成度，整體畫面宛如藝術作品般，成功吸引目光。

另一組紅色基調的視覺則呈現出截然不同的氣場。深紅背景襯托下，四位成員直視鏡頭，以濃烈眼神與強烈存在感展現難以忽視的氣勢，僅憑氛圍就營造出高度緊張感，兩種風格同時公開，也讓外界對新專輯概念更加好奇。

《DEADLINE》是BLACKPINK睽違約3年5個月再度以完整體推出的新作，專輯共收錄5首歌曲，包含主打歌〈GO〉，以及〈JUMP〉、〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等。YG娛樂表示，專輯名稱象徵「無法回頭的最巔峰瞬間」，記錄此刻最耀眼的BLACKPINK。

YG也指出，5首歌曲皆歷經長時間製作並投入大量心力，希望能完整呈現BLACKPINK現階段的音樂能量。BLACKPINK在結束橫跨16座城市、共33場的世界巡演後再度集結，新作《DEADLINE》將於2月27日下午2點（韓國時間）正式發行。

