「BLACKPINK派1人」首登大巨蛋！金唱片完整陣容公開

金唱片全陣容公開，BLACKPINK Jennie首登台北大巨蛋。（圖／IG@golden_disc）

南韓最具指標音樂頒獎典禮「金唱片獎」（Golden Disc Awards），將在明（2026）年1月首度移師到台北舉行，掀起台灣粉絲高度關注。27日官方公開完整演出名單，包含Stray Kids、KiiiKiii等都將登上大巨蛋舞台，其中人氣女團BLACKPINK成員Jennie也宣布來台，立刻引起網友暴動。

金唱片獎27日透過官方社群釋出新一波9組表演嘉賓，包含BLACKPINK成員Jennie和團體ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、KiiiKiii，加上先前公布的ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ，總共18組豪華陣容，期待嗨翻台北大巨蛋。

廣告 廣告

完整卡司名單出爐後，立刻引起網友熱烈討論，其中Jennie的貼文曝光不到1小時，就吸引近2萬粉絲按讚並留言：「太誇張了，台北大巨蛋一個不夠用了」、「票更難搶了啦」、「金珍妮閃耀台北」、「我真的許願成功，我會哭」、「要瘋了」、「一看到直接不用搶，買不到」、「大巨蛋坐不下了」。

第40屆金唱片頒獎典禮將於明年1月10日舉行，由「情歌皇太子」成始璄和實力派演員文佳煐主持，日前確定演員安孝燮、邊佑錫、宋仲基擔任頒獎嘉賓，活動門票則訂於12月13日開賣，但詳細資訊還有待官方公告，勢必會掀起一場激烈的搶票大戰。

更多中時新聞網報導

保健》T91步槍轟碎臉骨 顱顏重建重生

秦祥林現身大巨蛋 滿頭銀髮帥度不減

被羅志祥指出跳錯舞李千娜羞到臉紅