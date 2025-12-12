BLACKPINK粉紅宇宙降臨台北！快閃店夢幻開箱、只開16天必逛，滿額贈限定周邊＋打卡獨家好禮一次看

（圖／品牌提供）

各位BLINKs準備好沒？等待已久的〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉League Collection快閃店終於登場！從 12月 13日至28 日，正式進駐微風南山 4 樓，把整座商場瞬間染成最時髦的粉黑星球。延續今年 10月 BLACKPINK 高雄演唱會掀起的超級粉浪潮，這次由 Fanatics、Complex 與 BLACKPINK 三方聯手打造的快閃體驗，一開門就讓粉絲瘋到不行—時尚、潮流、女神能量全滿格！

（圖／品牌提供）





一秒踏入BLACKPINK粉紅宇宙：潮流迷的夢幻沉浸式場景

剛踏進快閃店，第一眼就像被瞬移到 BLACKPINK 專屬星球—滿滿的粉黑色系沉浸式空間，搭配 New Era 充滿活力的運動氛圍，整整一面牆都被 MLB、巴黎聖日耳曼（PSG）等聯名限量單品霸氣占領。精心鋪陳的主題打卡牆從球隊Logo到粉黑元素混合設計，全都時髦到不行。

（圖／品牌提供）





BLACKPINK ×潮流運動文化大爆擊：New Era、MLB、PSG 限量單品一次收齊

這次Fanatics與Complex 強強聯手，把 New Era、MLB、PSG 的經典元素全重新演繹，加進 BLACKPINK 的霸氣代表色，有超過20款限量聯名單品登場，款款都是狙擊 BLINK 錢包的神射手。

（圖／品牌提供）





現場必收亮點包括：連帽大學T，球隊配色 × BLACKPINK 粉黑美學，胸口與袖口的立體刺繡超精緻，穿著走上街就是潮度爆棚。短袖 T-shirt，俐落剪裁＋街頭態度，完全是 BLINK 的日常制服新選項。經典棒球帽，帽簷與帽側都藏著「BLACKPINK」字樣細節，低調但殺傷力超強。無論是支持的球隊色，還是對 BLACKPINK的愛，都能一次穿上身，時尚與運動魂一秒到位。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





快閃店獨家限定雙重好禮公開！消費打卡一次帶走BLACKPINK專屬周邊

為了回饋BLINKs的熱情、快閃店也準備了專屬好禮，光是贈品就值得收藏！

BLACKPINK限定紙圓扇：凡來店消費滿NT$3,000元,即贈送BLACKPINK限定紙圓扇乙個。※限單筆發票，不累贈，送完為止

BLACKPINK紀念貼紙：凡於店內任一處拍照，並上傳至個人社群媒體(Instagram、Facebook、Threads 、X等)後，出示給現場工作人員確認，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙乙張。※送完為止

（圖／品牌提供）



此次快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽選，粉絲可以依照抽到的編號入場。快閃店將於 12 月 13日至 12 月 28 日限時 16 天開放，錯過不知道多久才能在亞洲看到這樣的聯名企劃，想要搶先體驗的BLINKs們千萬別錯過這次機會！

（圖／品牌提供）

BLACKPINKIN YOUR AREA League Collection 快閃店活動資訊

日期：2025年12月13日 至12月28日

地點：台北微風南山4F （110 台北市信義區松智路17號）

營業時間：

週日至週三 11:00-21:30

週四至週六11:00-22:00

