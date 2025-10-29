Blackpink舞台服出自台灣品牌，Jennie、Lisa演唱會戰靴意外很平價！Blink也可以無痛入手

韓團Blackpink《DEADLINE》世界巡迴高雄站已在上週末順利收官，一連兩天的舞台造型也成為了討論話題，而讓粉絲們感到驚喜的是，沒想到成員們的表演服裝居然數度出現了來自台灣的品牌！

Blackpink高雄演唱會造型中出現的台灣品牌單品：

PCES

Lisa其中一套造型裡以巡迴的斜肩T恤搭配她舞台必備的迷你短裙，當天選擇的是台灣新銳品牌PCES所設計的百褶裙，不規則層次的裙襬與綁繩設計，達到甜美俏皮又具個性的氛圍，且這件短裙目前其實還未上架，於即將舉行的台北時裝週上才會正式發表，所以Lisa算是搶先曝光！

PCES為專門研發「零廢棄版型」的新進品牌，保持環保理念、並同時發掘更多剪裁與美學的變化性，在經過Lisa造型師的欽點之後，你是否對於台灣的設計品牌更認識了一些呢？

Seivson

Lisa以Blackpink團服搭配的另一件短裙，上頭便能清楚看見台灣設計師品牌Seivson的Logo，此款百褶短裙採用日本高級手工蕾絲製作，詮釋暗黑甜美的風格，可惜的是品牌特別公開表示，這件短裙為2024年的限量款，未來不會再度販售。

D+AF

女偶像們的舞台服幾乎都以極短褲、短裙為主，最常搭配的就是能拉長腿型的黑靴！這回Blackpink演唱會上，Jennie和Lisa竟是雙雙穿上台灣平價品牌D+AF的黑靴，分別是尖頭的高跟長靴以及厚底綁帶短靴，看她們穿著靴子還能盡情唱跳，足以證明其好穿的程度，一雙不到台幣兩千元的價格，Blink是不是該立刻入手一雙？

