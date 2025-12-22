Blackpink進場、濱崎步出局？中國或獎勵韓
[NOWnews今日新聞] 因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言，日中關係緊張加劇，在此之際，中國與韓國則是為了全面改革雙邊經濟關係，正重新啟動長期停滯的貿易談判，目標不再僅限於製造業，而是進一步鎖定高獲利的服務業領域；在地緣政治變化重塑區域同盟格局之際，此舉更顯關鍵。
根據南華早報報導，這波關係回暖源於中國商務部長王文濤與韓國產業通商資源部部長金正官在12月12日達成的共識，雙方同意加速推進自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）第2階段談判。該行動旨在結束多年停滯狀態，擴大在服務、投資與金融領域的合作。
從「由下而上」轉為「由上而下」的務實外交
這項倡議也緊接著中國國家主席習近平10月下旬對韓國進行國是訪問之後，這是他11年來首度訪韓。
韓國國際金融中心總幹事李致勳（Lee Chi-hun，音譯）表示，現任的李在明政府奉行務實外交，這已成為改善關係與加強合作的轉折點。他進一步指出，「過去透過『由下而上』難以實現的目標，現在可能經由『由上而下』的決策過程達成。」
報導指出，中韓兩國於2015年12月簽署了第一階段FTA，並承諾擴大後續談判，但因市場開放範圍與經濟利益衝突等分歧，談判進展隨後陷入僵局。特別是2017年韓國部署美國「終端高空防衛系統」（THAAD）後，雙邊緊張情勢加劇。北京反對該飛彈防禦系統，並引發對韓國娛樂產業的非正式封殺。
經濟動能的重新集結
經濟學人智庫（EIU）資深中國經濟學家徐天辰表示：「動能正在集結。對中國而言，升級版的FTA將使韓國繼續留在其供應鏈生態系中，並鞏固中國作為自由貿易倡導者的形象。」
徐天辰指出，中國需要向外國投資者展示其依然「門戶開放」，以應對資本外流和經濟成長放緩的挑戰。
與此同時，韓國正在重新評估其貿易關係。過去韓國的出口導向型經濟高度依賴中國，但現在已出現結構性逆差。過去十年，隨著中國企業向價值鏈上游移動，中國對韓國供應商的依賴已逐漸降低。
2018年，韓國對中國的貿易順差創下556億美元 的歷史新高；到了2023年，卻反轉為180億美元逆差，為30多年來首見。根據韓國產業通商資源部資料，截至今年11月，逆差已達104億美元，顯示韓國可能連續第三年出現年度貿易逆差。
轉向高價值服務業與地緣政治權衡
為尋找新的成長動能，韓國希望將出口策略從中間財轉向高附加價值的服務業，藉此打開中國龐大、但仍高度封閉的服務市場。世界銀行指出，服務業在2024年約占中國GDP的57%。
分析人士認為，雖然全面開放市場的可能性不大，但如果首爾政府在台灣等政治敏感議題上保持一致立場，並持續營造積極的雙邊氣氛，中國可能會提供選擇性的讓步。
本月初，韓國重申決定在電子入境卡上將台灣標註為「中國（台灣）」，引發了台北方面的抗議。這也與日本的立場形成鮮明對比，日本首相高市早苗近期暗示若台海發生緊急事態，日本可能進行軍事干預，這引發了自11月初以來持續升溫的外交爭端。
紐約諮詢公司Park Strategies資深副總裁金成恩（Sean King，音譯）表示：「北京可能會尋求獎勵表現順從的韓國，同時對東京實施報復。因此，對於中國的樂迷來說，情況可能是『Blackpink 進場，濱崎步出局』。」
首爾的平衡難題
不過首爾仍須在與華府的關係間取得平衡。金成恩指出：「李在明不會希望因推動與中國更深層的貿易聯繫，而危及他與美國總統川普達成的默許貿易休戰及核動力潛艦協議。」
