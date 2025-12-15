BLACKPINK都愛穿！D+AF用AI、數據改良女鞋

▲女鞋品牌D+AF將AI與顧客大數據用在改善鞋款舒適度，更做出更客製化的鞋款，執行長張士祺表示，近期韓國天團BLACKPINK來台，團員Lisa、Jennie便是穿上他們鞋款登台演出，女神加持後的產品更是銷售一空。（圖／BLACKPINK官方臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣女鞋品牌讓韓國天團BLACKPINK也愛不釋手！經濟部商業署邀請服務業分享AI應用實績，其中的女鞋品牌D+AF將AI與顧客大數據用在改善鞋款舒適度，更做出更客製化的鞋款，執行長張士祺表示，近期韓國天團BLACKPINK來台，團員Lisa、Jennie便是穿上他們鞋款登台演出，女神加持後的產品更是銷售一空。



D+AF以智慧門市為核心，將點餐、出餐與送餐機器人服務模式導入零售門店，提升顧客試穿、選購的服務效率。



而D+AF運用AI進行商品熱度分析、鞋款回收與設計意見蒐集，推動鞋款回收、無包材獎勵與永續鞋款開發，建構完整線上線下一體化（OMO）導購模式，從顧客體驗到永續經營全面升級。



張士祺報告，會選擇投身AI是因為各行各業缺工，要維持好的服務品質，也要推出有差異化亮點的產品，就必須使用到AI。他們重視與消費者服務過程，蒐集到很多客戶意見，透過AI有效收集這些建議後，就可以知道對產品有什麼體驗，而過往用人工來整理相當費時，而AI正好所解決這項痛點，更有效做出產品決策。



▲張士祺報告，他們重視與消費者服務過程，蒐集到很多客戶意見，透過AI有效收集這些建議後，就可以知道對產品有什麼體驗，而過往用人工來整理相當費時，而AI正好所解決這項痛點，更有效做出產品決策。（圖／記者鍾泓攝影）



他舉例，鞋子、靴子最重要就是好穿，但是每個人腳型不同，1000雙裡有99%覺得好穿，但也有1%至2%的人因為拇指外翻、腳型等原因影響到體驗，才可以即時來優化改良產品，像是針對短靴鞋墊的舒適度及支撐度等，避免過軟或過硬。



因為他們對產品日益調適，日前BLACKPINK來高雄舉辦演唱會時，對方的造型師就聯絡D+AF提供相關資料，一口氣商借了18款鞋子，等到演唱會後就歸還。



後來發現Lisa、Jennie都有穿上他們的鞋款登台表演，其中Jennie穿的是加寬鞋楦的高跟長靴，就是經過消費者反饋改良的款式，而這款鞋也著她一起離開台灣，到下一場的泰國曼谷表演也是穿這款，也在舞台上經過歌曲《Jump》的實際演練，證實高跟鞋支撐性能。



Lisa所選擇的短靴則是跟著她從台灣、曼谷、菲律賓到新加坡，4場表演都全部都是穿D+AF鞋品，這款就是經過鞋墊改良，避免走久了會有陷下去的感覺。



張士祺表示，BLACKPINK是國際知名女團，一次一定會商借很多鞋款，「她們居然會穿我們家靴子穿了4場，我覺得一定是非常舒適吧」，也給予D+AF很大的肯定，也體驗到自己選擇在鞋業中融入AI相當有意義。



他受訪提到，BLACKPINK所穿的鞋款價格約1700元、1800元，粉絲知道後業績就翻倍，現在直接大缺貨。



對於AI在鞋款改善最大的幫助，他認為是，可以把客人意見數據化，過去設計師會以美感流行優先，認為只要一改就不好看；工廠則會認為是客人單一事件，就必須要花時間去整理報告，現在有AI就可以減少溝通、開發成本，也對於業績的反饋很高，約成長3成以上。

