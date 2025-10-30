Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！

Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄 in Pink」，將高雄六大地標映照出粉紅光芒炒熱討論度；而會後計破10萬名歌迷參與，締造了國際流行歌手在高雄世運的最高票房紀錄；隨著舞臺表演的畫面釋出，Blackpink成員們也創造出許多話題——Lisa連續兩天皆選穿臺灣品牌短裙，她與Jennie分別以臺灣品牌D+AF黑靴造型登台，Rosé鳳梨酥、五十嵐、鹽酥雞的優雅吃相也引發討論......再次證明Blackpink的舞台魅力。





Blackpink高雄演唱會Lisa舞台造型選戴「這款」戒指

說回造型的完整性，從服裝、鞋履，當然也少不了璀璨珠寶的畫龍點睛。在珠寶類，Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé四人各自為Chanel香奈兒、Cartier卡地亞、Bvlgari寶格麗、Tiffany & Co.蒂芙尼代言，於Blackpink高雄演唱會其間也分別搭配穿搭。

廣告 廣告





Lisa右手無名指以一只雙圈的蛇型「SERPENTI VIPER」 戒指點綴，由18K白金材質打造，飾以全密鑲鑽石。左手穿戴同系列同材質的單圈戒指，頸間是一條吊飾墜鍊，在舉手投足間點綴閃閃光采！寶格麗Serpenti Viper系列以純粹設計、環狀造型，詮釋「蛇」此項多變的品牌經典元素，呼應靈蛇不斷進化、充滿力量和自信的核心本質，並同時講究易於混搭的風格選擇。





Blackpink高雄演唱會Lisa舞台造型選戴「這款」戒指

SERPENTI VIPER 戒指Serpenti Viper 雙圈戒指，18K 白金材質，飾以全密鑲鑽石。參考價NT$ 597,000

Blackpink高雄演唱會Lisa舞台造型珠寶

SERPENTI VIPER 項鏈Serpenti Viper 吊墜項鍊，18K 白金材質，飾以全密鑲鑽石。參考價NT$ 332,400









Rosé高雄演唱會進場戒指是Tiffany & Co.這款

Rosé於Blackpink高雄演唱會進場前吃鳳梨酥、喝五十嵐、鹽酥雞，而指間一款戒指也意外搶鏡。來自Tiffany & Co.的「十六石 Sixteen Stone by Tiffany」系列，設計辨識亮點是十字繡圖案，為傳奇設計師 Jean Schlumberger 於1959年以家族根源的紡織業為構思靈感，由圓形明亮式切割鑽石與金 X 字相間的造型，也有愛的滋養能量美意。









Jisoo 配戴最新卡地亞LOVE Unlimited必認識！

BLACKPINK 2025世界巡迴演唱會《DEADLINE》高雄場雖然結束但影響力持續發酵，Jisoo在社群貼出一系列後台紀錄美照，小小閃光點是代言品牌Cartier最新力作LOVE Unlimited軟式手環及經典「三環戒」Trinity 枕形半鋪鑲鑽耳環。從1969年以螺絲圖案注入個性的經典Love手環開始），那只橢圓形硬式的輪廓，在2025年以柔軟包容的敘事方式，持續講述關於愛的經典設計。原本的手環樣式，以精緻的200枚金質部件組起，不見切割痕跡或鍊節斷點，打造出觸感細膩而柔軟的新型態。去年推出的Trinity枕形款，以方中帶圓的耀眼輪廓帶來驚喜，，基礎三色金：白K金、黃K金、玫瑰金依然不變，透過別具一格、更具創意的方式捕捉原型設計的本質。





Jisoo於高雄演唱會配戴Cartier珠寶

LOVE Unlimited白K金手環 白K金。 精美「GADROON」紋飾，加強光影折射，展現珍貴質感，搭配新款扣環，無須使用螺絲起子，重量約29.72公克，尺寸14-23。 參考價格約NT$ 325,000。

Jisoo於高雄演唱會配戴Cartier珠寶

Trinity枕形耳環，半鋪鑲鑽石 每只鑲嵌72顆圓形明亮式切割鑽石，鑽石總重0.49克拉。 參考價格約NT$ 496,000









延伸閱讀：

Jennie金高銀穿搭Chanel Première全新「編織緄邊」黃金手鐲錶5大細節

Blackpink舞台服出自台灣品牌，Jennie、Lisa演唱會戰靴意外很平價！Blink也可以無痛入手









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● CASIO戒指錶「奢華黑金」新色！縮小10倍＋功能超齊，5大入手亮點帶你看

● 巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜