BLACKPINK點名加持！舊振南X青年局 打造漢餅產學新基地

▲青年局長林楷軒（右一）參訪大港實習企業合作夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）、實習生張競文（右二）及劉文怡（左二）合影，進一步瞭解青年在文化產業職場的學習成果與未來規劃。

BLACKPINK加持百年漢餅！舊振南攜手青年局深化產學合作 成青年夢幻實習點

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】韓團BLACKPINK上月來高開唱，品嚐的「舊振南鳳梨酥」掀起熱議，也讓這家百年漢餅品牌再度躍上國際話題。高雄市政府青年局長林楷軒昨（6）日走訪舊振南漢餅文化館，與總經理李立元交流青年培育成果，並關心參與「大港青年實習媒合計畫」的實習生學習情況，了解青年在職場的收穫與成長。

▲舊振南總經理李立元（左二）向青年局長林楷軒（中）介紹品牌歷史與文化創新。

林楷軒表示，舊振南以深厚文化底蘊與創新精神聞名，今年因BLACKPINK成員Rosé品嚐鳳梨酥而再度受到矚目，展現品牌結合傳統與時代魅力的能量。他肯定企業在品牌揚名國際的同時，也持續投入青年培育，透過門市導覽、品牌行銷、產品體驗等實務訓練，強化實習生專業技能與文化素養，協助青年建立品牌認同、轉化為留任與職場即戰力。

▲青年局長林楷軒（右三）與實習生穿上紅色圍裙，於舊振南漢餅文化館裡學習漢餅製作工序，一窺爆紅鳳梨酥背後的迷人魅力。

舊振南多年投入文化教育與人才培育，除獲第21屆《遠見》ESG企業永續獎肯定外，也與國立高雄餐旅大學合作開設「漢餅技藝與創新課程」及舉辦「漢餅烘焙新星選拔賽」，提供青年跨域探索舞台，讓傳統文化融入創意、為品牌注入新能量。

▲青年局長林楷軒（中）參訪大港實習企業合作夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）、實習生張競文（左三）及劉文怡（左二）合影，展現產官攜手培育職場人才的成果。

實習生張競文分享，在第一線接待與顧客服務中，學會以溝通化解問題、提升顧客體驗；劉文怡則表示，經銷實習讓她理解商品流通與通路運作細節，更體會團隊協作的重要。兩人皆認為，這段實習不只是工作，更像是一趟走進百年品牌的文化探索旅程。

▲青年局同仁與實習生在訪談過程中，一同品嚐韓團BLACKPINK成員Rosé來高雄開唱時所選購的同款鳳梨酥，感受台灣最道地的甜美滋味。

訪視過程中，林楷軒在李立元引導下，從鳳梨酥手作製程到實習生工作內容逐一了解，並與大家共同品嚐近期爆紅、連Rosé都讚不絕口的鳳梨酥，現場氣氛溫馨熱絡。

青年局指出，「大港青年實習媒合計畫」已協助逾4,000名青年獲得實習機會，今年截至10月底與219家企業合作，釋出逾2,100個職缺。設籍或就學於高雄、年齡15至29歲的青年，可至「大港青年實習站」查詢職缺與申請。（圖╱高市府青年局提供）