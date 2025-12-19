BLACKPINK、五月天、F3大咖幕後都有它 必應創造全年營收有望破42億元

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民加上阿信、討論度破錶的「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，也由必應創造參與製作。（相信音樂提供）

演唱會市場持續升溫，從小巨蛋、高雄世運到台北大巨蛋，幾乎檔檔爆滿。在這波熱潮背後，負責把舞台、燈光、音響與視覺「一次到位」的展演團隊，成了娛樂產業不可或缺的幕後關鍵。展演整合公司必應創造（6625）近年接案量持續穩健成長，2025年全年營收有望突破42億元，續創成立以來新高。即將跨入2026年，董事長周佑洋表示，已接了六場的跨年演唱會硬體統籌。而2026年更有包括「F✦FOREVER 恆星之城」、A-Lin、李宇春等新巡演將由必應參與製作。

廣告 廣告

必應創造深耕展演產業11年，是台灣少數同時具備軟體設計與硬體統籌能力的製作公司，從舞台設計、燈光音響到視覺內容整合，長期參與大型演唱會與指標型活動。近兩年隨著國際藝人來台與場館規格升級，專案規模明顯放大，也推升公司營運量體。董事長周佑洋指出，明年接案量預計與今年相當，但會更傾向質量較高的大型演出，提升毛利率。

2025年必應創造承接多組海外藝人來台演出的硬體統籌，包括YOASOBI、Maroon 5、BLACKPINK、Kylie Minogue、NCT DREAM、ZEROBASEONE等，演出場地橫跨台北小巨蛋、高雄世運主場館、高雄巨蛋及台北大巨蛋，幾乎囊括今年最受矚目的大型演唱會。前11個月累積營收已達38.3億，前三季EPS為6.5元，隨著第四季為展演產業傳統旺季場，全年營收有望突破42億元。而已公布的2026年名單同樣亮眼，包含鄧紫棋、頑童MJ116、OneRepublic、西城男孩，以及多組日韓人氣團體巡演，均由必應承接硬體統籌。

必應創造董事長周佑洋，是燈光音響出身，至今仍常坐鎮演出現場。（必應提供）

華語歌手巡演仍是公司核心戰場。五月天、李宗盛、任賢齊、周華健、劉若英、陶喆、王力宏、孫燕姿等歌手，近年在世界各地的巡演，多由必應承接外，2026年話題滿滿的「F✦FOREVER 恆星之城」、A-Lin、李宇春等新巡迴演出，也將由必應創造參與製作。除了演唱會，公司也持續承接跨年晚會與大型戶外展演，累積跨城市、跨場館的執行經驗。

值得注意的是，必應創造近年開始嘗試內容與IP延伸，投資恐怖片《泥娃娃》票房突破億元，並規劃沉浸式互動劇場，讓影視IP走進線下展演，為娛樂產業打開更多想像空間。

更多鏡週刊報導

必應股東會通過配息4元 將承接BLACKPINK高雄場硬體統籌

【頭家開講】幕後功成 必應創造董事長周佑洋專訪

【頭家的第一份工】30年前當音控師月賺4萬 case多到接不完