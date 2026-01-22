BLACKPINK Jennie也著迷！現身《換乘戀愛4》親口認：我是被拐來的

記者林汝珊／台北報導

BLACKPINK成員 Jennie擔任《換乘戀愛4》嘉賓。（圖／愛奇藝國際版提供）

《換乘戀愛4》於 21 日 播出精彩完結篇，最終誕生 4 對情侶，包含 2 對復合、2 對「換乘」成功，引爆網路討論話題。完結篇最大亮點，莫過於特別來賓請來BLACKPINK成員 Jennie擔任嘉賓，並爆笑透露自己是被「他」拐過來的！

超人氣綜藝戀愛節目《換乘戀愛》系列自 2021 年 播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」，也因此備受關注與喜愛。來到第 4 季，不僅加入多項有別於前 3 季的新規則，讓人耳目一新，更史無前例出現入住者的兩位前任同時參加的情況，成為本季最強話題。

在最後一集中，11 位入住者直到最後一刻，仍在過去、現在與未來之間，為了做出最好的選擇而在內心不斷掙扎。有人平靜地接受對方的決定，有人帶著迫切的心意試圖挽留，但最終所有過程都展現出——以對方的幸福為優先的成熟姿態。起初看似不會選擇復合的洪智妍與金宇鎮、朴智賢與鄭元圭，在最後時刻正視彼此的真心，全然接納對方「現在的樣子」，展現出與過往不同層次的愛情樣貌，最終促成 2 對情侶復合成功。而超人氣話題人物也同樣迎來屬於自己的結局，成功「換乘」。在舊情人與新對象之間搖擺不定的成伯賢，最終選擇了此刻能讓自己笑得最燦爛的崔允寧；曾因在日本感受到價值觀差異而不安的朴賢智與趙有植，也決定告別揪心的過去，選擇彼此，成就 2 對「換乘」成功的情侶。

BLACKPINK 成員 Jennie，在眾所期待下終於於完結篇登場。Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，Jennie 立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D 還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。當 Jennie 被問到 Simon D 是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷。

