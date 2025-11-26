BLACKPINK Jennie加入《換乘戀愛4》！緋聞對象全男神 網嗨等自爆情史

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie將以特別嘉賓身分參與TVING原創戀愛實境節目《換乘戀愛4》。根據韓國《MyDaily》報導，節目相關人士表示，Jennie此次並非作為參與者，而是以「特別嘉賓」身分與固定主持群鄭基石、李龍真、金叡園、Yura共同互動。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie（左）將以特別嘉賓身分參與戀愛實境節目《換乘戀愛4》。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane、TVING官網）

戀愛真人秀節目《換乘戀愛》自2021年6月首播，內容設定為因各種原因分手的前任情侶們，重新齊聚一屋，回顧彼此過往戀情，並且邂逅新緣分，探索屬於自己的愛情。第四季自上個月1日開播，目前已播至第11集，而Jennie將以特別嘉賓身份透過VCR觀賞參與者互動的過程，並分享自己的觀察與看法。

Jennie是否會談及自己的戀愛經驗，成為粉絲關注焦點。（圖／翻攝自Jennie IG）

據報導，Jennie此次亮相綜藝節目，是她繼今年初tvN人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》後，再次參與節目。Jennie是否會在節目中談及自己的戀愛經歷，成為網友熱烈討論的焦點。

過去與Jennie傳過緋聞的對象，包括EXO的Kai（金鍾仁）、BIGBANG的G-Dragon、BTS的V等等都是男神級帥哥，但唯一被認證的只有Kai，兩人2019年被D社（Dispatch）拍到深夜約會牽手的畫面，是當年的「元旦情侶」，但戀情不到一個月就告吹，疑似「見光死」。

本季《換乘戀愛》特別嘉賓陣容還包括南潤壽、BOYNEXTDOOR明宰鉉、成淏、SEVENTEEN的S.Coups及Mingyu、DAWN、Roy Kim、pH-1，以及BTOB的李旼赫等藝人，讓粉絲對節目後續發展更加期待。

