BLACKPINK Jennie攜手Dex主持！新綜藝《守護天使俱樂部》化身聖誕老人為特別任務送驚喜

Jennie在BLACKPINK全球巡演12月休息期間，一刻不得閒，連續參加了兩個綜藝，一個是在《換乘戀愛4》演播廳擔任評論員角色，另一個則是最新的《守護天使俱樂部》，而且還是跟人氣王Dex一起主持，叫網友超期待兩人的化學反應。

尤其《守護天使俱樂部》（Manitto Club）是由《無限挑戰》的金牌PD金泰浩打造，更令人好奇他們碰撞出的嶄新內容為何？

Jennie為某人準備驚喜禮物

據《My Daily》獨家報導，這檔最新真人秀《守護天使俱樂部》，已經在12月11日完成首次錄影，內容就藏在節目名稱裡。

該節目包括四位主持人Jennie、Dex、盧弘喆、秋成勳，他們要在參與者互不知曉對方身份的前提下，為彼此準備驚喜禮物，主打一個神秘互動和情感聯結。

而且Jennie將會是節目的核心參與者，必須親自策劃準備何種禮物，發揮其唯一女主持人的特色，這也相當符合Jennie平日給人的印象，她私下非常貼心，經常向粉絲、前後輩及圈內好友贈送禮物，收到禮物的人都雀躍不已。

據報導，Jennie曾自費數億韓元，在回歸時為粉絲準備化妝品、香薰蠟燭等應援禮物；也曾贈送宋慧喬、秀智、李孝利、吳娜拉等訂製的禮品；甚至還給好友EXO成員Chen的孩子，寄送過昂貴禮物，在在都展現其不同於舞台女王的溫暖個性。

Jennie和Dex曾出現在同一個綜藝《我的名字是加百列》。（劇照）

Dex帶來滿滿情緒價值

細心的觀眾會發現，Jennie和Dex早就一起出現在金泰浩PD的節目《我的名字是加百列》過，這是2024年6月的一檔綜藝，眾星雲集，包括池昌旭、廉惠蘭、朴寶劍、Dex、Jennie等都有現身。

該節目也有非常獨特的設定，讓明星們在一個完全陌生的環境中，花72小時體驗另一個人、另一種職業的生活，由於分別「飾演」某個真實存在的地球人，因此這些明星都是單獨行動，並不會有交集。

比如Jennie化身為在義大利經營民宿的「Maria」（真有其人），Dex則變身位居中亞的喬治亞農場主人「Lati」，期間他深深融入Lati的生活，讓許多觀眾感動不已。

難怪金泰浩PD會找來Dex和Jennie一起主持《守護天使俱樂部》，完全是深知兩人的特色而設計節目，想必收到秘密禮物的某人，情緒價值會被充值到滿滿滿，為節目帶來很不一樣的驚喜。《守護天使俱樂部》預計明年播出。

