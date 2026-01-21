BLACKPINK Jennie話題髮型盤點！低馬尾、羊毛卷、瀏海染…6款經典造型回顧

Jennie 上週在台北大巨蛋壓軸登場，最後一個甩髮 pose 在網路上直接大發酵，網友都說女王的髮質真的太好！其實不只髮質，每一次 Jennie 亮相，舞台、紅毯造型總是話題製造機。編輯整理了她近期最受討論的 6 款髮型，從復古女伶捲、溫柔低馬尾到〈Mantra〉MV 造型，一起來看看 Jennie 是怎麼用髮型寫下她的風格進化史。

Jennie話題髮型1：2026金唱片復古女伶捲髮

在上週剛結束的 2026 金唱片頒獎典禮上，Jennie 以一頭復古女伶捲髮成為全場焦點！整體髮型以深側分為基礎，透過大弧度、柔軟卻有重量感的捲度，勾勒出經典好萊塢女星的優雅輪廓。髮絲順著臉頰線條自然垂落，不只放大五官立體度，配酒紅色絲絨禮服，更強化了成熟的女性魅力，完美詮釋復古卻不老派、性感又高級的女伶風格。

Jennie話題髮型2：2025 MMA 低馬尾造型

在 2025 MMA 紅毯上，Jennie 以低馬尾造型展現她最拿手的慵懶精緻感！中分瀏海刻意保留微捲弧度，自然垂落在臉側，柔和修飾圓臉線條，讓整體輪廓更顯立體卻不銳利。鬆鬆綁起的低馬尾看似隨性，卻在細節中藏著巧思，再以白色蝴蝶結緞帶點綴，為造型添上一抹溫柔與高級氣息，與典雅禮服相互呼應。

Jennie話題髮型3：《Ruby》紅髮造型

Jennie 首張個人錄音室專輯《Ruby》曝光後，專輯封面的紅髮造型立刻引發高度討論。高飽和橘紅髮色搭配筆直順滑的長直髮線條，視覺衝擊力十足，再加上俐落齊瀏海設定，讓整體風格在冷感與張力之間取得微妙平衡。這款造型不走甜美路線，而是以更前衛、實驗性的方式呈現，呼應《Ruby》專輯更成熟的音樂氛圍，也象徵 Jennie 作為個人創作者正式展開的新篇章。

Jennie話題髮型4：〈Mantra〉美式復古羊毛卷

在《Ruby》專輯中，〈Mantra〉是 Jennie 成立個人經紀公司後推出的首波單曲，歌詞核心圍繞「漂亮女孩不需要被定義」，傳遞強烈的自信與主體意識。Jennie 在 MV 造型上全面切換成加州辣妹模式，其中最具話題度的，正是這顆美式復古羊毛卷！整頭捲度偏小卻不顯凌亂，帶有濕潤光澤感，營造出濃厚復古氛圍，彷彿 90 年代性感女星的經典造型重現。中分設計讓捲髮自然貼合臉部線條，在修飾臉型的同時，也進一步放大五官存在感。

Jennie話題髮型5：〈Mantra〉美式復古金髮

同樣來自〈Mantra〉MV，另一款引發熱議的則是這套美式復古金髮造型！整體以偏冷調的淺金色為基礎，搭配自然直順的層次線條與輕薄瀏海設定，呈現出不刻意卻極有態度的復古感。沒有過度誇張的捲度，而是刻意保留隨性氛圍，讓造型更貼近日常。這款金髮不走甜美路線，而是散發叛逆、自由與自我意識的性感氣場，也呼應了 Jennie 在〈Mantra〉裡所想傳遞的自信宣言。

Jennie話題髮型6：瀏海染

因為 Jennie 再度翻紅的「瀏海染」，以黑、金兩種強烈對比色調打造高辨識度造型，一眼就成為視覺焦點。挑染位置集中在臉部最顯眼的瀏海區域，不只衝擊感強烈，也能自然修飾臉型、讓五官更集中，個性與時髦度同時拉滿。更吸引人的是，瀏海染的變化空間極大，只要原本髮色已漂過，不論是金色、銀灰、紅橘或高飽和亮色都能自由切換，是想嘗試大膽風格、卻又不想全頭改色的最佳入門選擇。

