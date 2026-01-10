BLACKPINK Jennie霸氣現身！鮮紅平口禮服辣秀鎖骨 對鏡頭燦笑

韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）10日首度移師台灣大巨蛋舉行，典禮由文佳煐、成始璄接下主持棒，共有18組出演卡司。稍早下午4點，紅毯正式開始，而尾聲則迎來BLACKPINK Jennie ，她以一襲平口鮮紅色禮服亮相，大展女王氣勢。

BLACKPINK Jennie 以一襲平口鮮紅色禮服登金唱片紅毯。（圖／翻攝Disney+）

BLACKPINK成員Jennie今晚將首度以SOLO歌手身分，站上台北大巨蛋舞台帶來精彩演出。稍早在紅毯上，Jennie以一襲平口鮮紅色長禮服亮相，露出性感鎖骨及纖細身材，對著前方鏡頭露出甜美笑容。

Jennie對鏡頭露出甜美笑容。（圖／翻攝Disney+）

值得一提的是，Jennie昨天抵台時，表情相當凝重，且一上機場接駁車後，就立刻拿外套把自己蓋住，對比她從韓國出發時開心模樣，相差甚大，引來網上部分人批評，直指她不尊重台灣。不過Jennie在今日登上紅毯時，敬業露出燦爛笑容，超強大氣勢也讓在場媒體驚呼連連。

