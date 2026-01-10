BLACKPINK Jennie霸氣現身！鮮紅平口禮服辣秀鎖骨 對鏡頭燦笑
韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）10日首度移師台灣大巨蛋舉行，典禮由文佳煐、成始璄接下主持棒，共有18組出演卡司。稍早下午4點，紅毯正式開始，而尾聲則迎來BLACKPINK Jennie ，她以一襲平口鮮紅色禮服亮相，大展女王氣勢。
BLACKPINK成員Jennie今晚將首度以SOLO歌手身分，站上台北大巨蛋舞台帶來精彩演出。稍早在紅毯上，Jennie以一襲平口鮮紅色長禮服亮相，露出性感鎖骨及纖細身材，對著前方鏡頭露出甜美笑容。
值得一提的是，Jennie昨天抵台時，表情相當凝重，且一上機場接駁車後，就立刻拿外套把自己蓋住，對比她從韓國出發時開心模樣，相差甚大，引來網上部分人批評，直指她不尊重台灣。不過Jennie在今日登上紅毯時，敬業露出燦爛笑容，超強大氣勢也讓在場媒體驚呼連連。
有「韓國葛萊美獎」之稱的第40屆金唱片頒獎典禮，首度移師台灣，今（1/10）晚即將在可容納逾4萬人的台北大巨蛋登場。先前消息曝光後就引發超高關注，門票開賣即秒殺，不僅有國內粉絲搶票，也涵蓋來自日本、韓國、港澳也趨之若鶩。《太報》在此為您整理本屆金唱片獎的亮點與彩蛋！太報 ・ 12 小時前 ・ 1
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行，吸引眾多粉絲到現場共襄盛舉，不過現場舞台的投射螢幕，卻因為太小而遭到網友罵翻，紛紛砲轟：「太扯了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
有「韓國葛萊美」之稱的「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）10日首度移師台灣大巨蛋舉行，典禮由文佳煐、成始璄接下主持棒，共有18組出演卡司，令粉絲期待不已。稍早下午4點，紅毯正式開始，首組登場的，正是近期紅遍全球的怪物新人男團CORTIS。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）在台北大巨蛋登場，下午4點揭幕的紅毯星光除酷帥男團，LE SSERAFIM則不懼台北低溫，穿著露肩禮服登場，IVE也以銀白戰袍搶當最美嬌點，而當「BLACKPINK」Jennie以一襲火紅平口禮服現身，霸氣又性感模樣秒登第一美。太報 ・ 4 小時前 ・ 3
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）今（1╱10）傍晚5點30分在台北大巨蛋登場，由成始璄與文佳煐擔綱主持，2人都以中文自我介紹，文佳煐小露美腿，成始璄還加碼用中文問：「大家準備好了嗎？」揭開典禮序幕。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「韓國的葛萊美獎」第40屆金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣舉行，今(10日)稍早BLACKPINK成員Jennie以一襲紅色禮服登上台北大巨蛋星光大道，她一身女帝氣勢，馬甲上身秀出性感小蠻腰，但Jennie看起來略顯緊張，不斷地深呼吸，似乎想平緩情緒。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國音樂界年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，總共18組藝人接連登台表演，開場舞台由限定男團 ZEROBASEONE (ZB1)的成員成韓彬以及章昊帶來前輩歌手寶兒的〈Better〉，接著在主持人開場後便由怪物新人CORTIS帶來〈What you want〉，立刻點燃全場氣氛。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於本週六（10日）在台北大巨蛋登場。擔任頒獎嘉賓的宋仲基，今（9日）下午，他搭乘CI161班機抵台，身穿灰色帽T並將帽子拉起，搭配黑色口罩低調現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國國際級女團BLACKPINK成員Jennie今（9）搭乘OZ713班機抵達桃園機場，身為2026金唱片頒獎典禮最大咖明星的她，身穿灰色千鳥紋外套搭配灰色上衣，下半身則是淺藍色牛仔褲，看起來簡約俐落的造型，其實一點都不簡單。這身打扮讓Jennie一下飛機就被稱讚，「今天怎麼這麼漂亮，看起來只有22自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，宋仲基在今天下午搭乘CI161抵達桃園機場，這是他繼粉絲見面會之後，相隔9年再度來台。宋仲基以《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等韓劇深受亞自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）於今(10日) 16：00起於台北大巨蛋盛大登場，不僅有18組韓國藝人輪流演出，頒獎嘉賓還包含台灣巨星蔡依林、許光漢，卡司強大。昨(9日)，許光漢在社群分享前年入伍的剃髮照，引發關注。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 6
第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）明(10)日將在台北大巨蛋登場，有民眾今(9)日搭乘捷運時，發現站內播放了韓團ENHYPEN、LE SSERAFIM的廣播，令他相當驚喜。而台北...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓國女團BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月隨團在高雄世運主場館舉辦演唱會後，相隔3個月再度踏上寶島，為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」提前來台。她於典禮前一天下午搭機抵達桃園機場，並透過環宇商務中心以VIP方式入境，同班機抵台的還有韓國女團IVE。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯華麗登場，人氣新人團體CORTIS率先出場。林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言