BLACKPINK Jennie 最愛私服來了！韓國話題品牌 RONRON 首度登台，新光三越A11快閃最終回

（圖／品牌提供）

Jennie 的私服向來是全球時尚迷的穿搭範本，而只要她一穿、社群立刻爆紅的韓國品牌 RONRON，終於正式進軍台灣。隨著現代百貨攜手新光三越打造的韓國品牌聯名快閃進入最終回，RONRON 於12月19日至12月25日限時登陸新光三越信義新天地A11，以最完整系列與話題設計，讓台灣消費者零時差感受Jennie同款私服魅力。

（圖／品牌提供）

Jennie 私服御用，韓國話題女裝 RONRON 首度登台

以「蝴蝶結×修身剪裁」為標誌性語言，RONRON 將甜美與率性精準拿捏，打造出近年席捲韓國時尚圈的 Balletcore 風格。品牌單品因高出鏡率私服曝光屢屢掀起話題，Jennie、(G)I-DLE、宇宙少女、朴恩斌等人氣女星皆曾穿著亮相，也讓 RONRON 成為韓國MZ世代公認的必收品牌之一。

圖說：左為JENNIE同款穿搭。右為ＲＯＮＲＯＮ最經典的圖案。（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

從貓咪呼嚕聲出發，把情感穿進日常

創立於2019年的 RONRON，品牌名來自法語中形容貓咪愉悅時發出的呼嚕聲，象徵「微小卻真切的幸福」。這樣的情感想像延伸為品牌核心敘事「心動的兩次觸動」，從第一眼的雀躍，到長時間相處後的安心與溫柔，RONRON 希望透過服裝，陪伴穿著者走進生活裡那些被忽略的柔軟時刻。

（圖／品牌提供）

ROMANTIC, CASUAL, but HYPE 的韓系時尚語彙

不刻意張揚卻極具辨識度，是 RONRON 最迷人的地方。品牌以浪漫輪廓結合日常剪裁，從俏皮線條、慵懶比例到溫潤色調，成功定義出「可愛但不輕浮、休閒卻不隨便」的當代女性風格，也正是韓國年輕世代最著迷的穿搭態度。

帽子也是品牌最大賣點，每一頂都超想收。（圖／品牌提供）

蝴蝶結是RONRON的招牌標誌（圖／品牌提供）

連牛仔褲都有蝴蝶結的元素。太可愛。（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

現代百貨×新光三越台北快閃最終回亮點一次看

本次 RONRON 台北快閃為現代百貨聯名企劃最終回，現場集結韓國明星同款、話題新品與品牌高辨識度單品，為年末購物季再添一波韓國時尚熱潮。活動期間全場商品最高五折優惠，喜愛 Jennie 私服風格的時尚迷絕不能錯過。

快閃店資訊

時間：12月19日至12月25日

地點：新光三越信義新天地A11 1F

快閃期間限定優惠

包括IG關注贈禮，只要關注RONRON臺灣官方IG帳號 @ronron.taiwan 即可領取「RONRON貼紙包」，此外，上傳POP-UP現場打卡照片即可領取「愛心鑰匙圈」。滿額贈禮：消費滿1,500元，贈愛心鑰匙圈；消費滿2,000元，贈RONRON Logo髮夾；消費滿3,000元，贈格紋髮圈。

快閃限定特別禮

限量贈送RONRON底片相機，與 RONRON 一起記錄年末的美好

（圖／品牌提供）

