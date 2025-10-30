BLACKPINK Jennie「直角肩」引發模仿潮！盧建勳醫師提醒：醫美能輔助，但關鍵是這兩點

南韓天團 BLACKPINK 成員近期因為在高雄世運主場館舉辦演唱會，而成員Jennie完美「直角肩」再度掀起一波熱潮。她在舞台上舉手投足間展現出俐落鎖骨與筆直肩線，不僅成為時尚界「完美肩型」代表，也引發粉絲紛紛想跟進打造「Jennie 同款」。

然而，守葳診所盧建勳院長提醒，雖然醫美確實能修飾線條，但最健康、最自然的方式仍是透過運動訓練與日常正確姿態保持，才是美麗「直角肩」的關鍵。

「直角肩」來自曲線和比例的完美平衡

盧建勳院長指出，所謂的「直角肩」，並不是肩膀真的要呈現90度角，而是從頸部延伸到肩線平順自然、鎖骨明顯、肩外緣順暢的比例美。盧建勳院長表示：「Jennie的肩線之所以讓人覺得高級，是因為她的姿態穩定、肩頸曲線完美，給人俐落又優雅的感覺，這才是『直角肩』的核心。」

盧建勳院長進一步解釋，理想的肩部線條通常來自於肩胛骨穩定、上斜方肌放鬆、中下斜方肌與三角肌發展平衡。反之，若長期駝背、低頭滑手機或背重包，就容易導致圓肩、虎背、肩頸僵硬等問題，看起來不僅沒氣質，還可能引發頭痛與肌肉緊繃。

醫美可以輔助，但「姿態與運動」是關鍵

近年南韓醫美界盛行以「瘦肩針」或肉毒打造直角肩，利用放鬆斜方肌的方式，讓肩線看起來更俐落纖細。對此，盧建勳院長表示，這類療程確實能在短時間內調整肩頸比例，讓肩線更柔順，但並非人人適合，實際還是要讓醫師判斷是否能施作療程。

盧建勳院長強調，醫美價值在於輔助，而非取代身體原本機能。「像Jennie這樣的身形，其實是靠長期保持正確姿態、規律運動、讓線條自然呈現的結果，而不是單靠醫美就能完成。」

打造Jennie肩線，養成正確習慣才是王道

那麼，若想擁有Jennie般的優雅肩線，該怎麼做？盧建勳院長建議，可參考仿間鍛鍊肩頸的運動方式，搭配良好日常習慣逐步養成。盧建勳院長進一步補充：「別聳肩、別駝背，讓頸部延伸、肩膀自然下垂，這樣才能讓線條看起來更順。」

盧建勳院長強調，美感不該被侷限在標準化的形體中，「真正的美，不是只有『直角肩』或『小臉』，而是當妳從內而外散發自信與健康感的時候。」若真的想藉由醫美修飾肩線，應該與專業醫師充分溝通，了解身體結構與生活需求，再做出合適調整才是正確做法。

