BLACKPINK Jisoo 虛擬世界談戀愛？攜手徐仁國合作 Netflix 韓劇《訂閱男友》劇照曝光，李洙赫、徐康俊等男神客串亮相

如果理想型可以被訂閱？徐未來是被進度和修改意見壓得喘不過氣的網漫PD，下班後連情緒都懶得整理，更別說為誰心動。直到某天，她意外打開一項虛擬戀愛服務，登入那個可以「訂閱男友」的世界，才發現原來自己遺忘已久的戀愛細胞，還沒有消失。

BLACKPINK 成員 Jisoo 新劇《訂閱男友》挑戰虛擬戀愛題材，作品將於 2026 年第一季在 Netflix 上線。

由 BLACKPINK 成員 Jisoo 與徐仁國合作的新劇《訂閱男友》，自選角消息曝光後便話題不斷。隨著正式開拍，關注度一路拉高。Netflix近日公開2026年韓劇陣容，同步釋出《訂閱男友》首波劇照，Jisoo在劇中的多種造型首次亮相，客串名單也一字排開，全是熟面孔，讓不少劇迷直呼卡司陣容不追不行！

這部作品也是 Jisoo 繼《雪降花》《新烏托邦》《全知讀者視角》後推出的新戲。不同於先前偏向歷史、殭屍或奇幻戰鬥的題材，《訂閱男友》把背景拉回現代都市職場，描寫對現實生活感到疲憊的女性角色，並加入虛擬戀愛模擬程式的設定，題材更貼近日常，也成為她首次挑戰結合科技概念的浪漫喜劇。

《訂閱男友》講述主角未來登入虛擬戀愛模擬世界，與完美男人們談戀愛所發生的故事。

《訂閱男友》劇情：Jisoo飾演網漫 PD ，透過虛擬程式體驗戀愛

《訂閱男友》是一部「實現戀愛幻想」的浪漫喜劇，講述對現實生活感到疲憊的網漫 PD「未來」，透過虛擬戀愛模擬程式訂閱並體驗戀愛的故事BLACKPINK Jisoo 飾演習慣於忙碌、沒有戀愛的網漫 PD「徐未來」。她偶然獲得名為「訂閱男友」的裝置並進入虛擬世界，與近乎不真實般完美的男人們展開多樣化的戀愛，逐步喚醒沉睡已久的戀愛細胞。

徐仁國則飾演徐未來的職場同事兼競爭對手、同為網漫 PD 的「朴京南」。對徐未來而言，他是最不想碰到的棘手人物，但在公司內卻被公認為「工作能力超強的人」，同時也是一名藏有反轉祕密的角色。曾打造《酒鬼都市女人們》、《不想吃虧》等寫實又別具特色浪漫喜劇的金正植導演，與一群「羅曼史最適配」的演員攜手合作，預告將帶來滿滿心動。

首波劇照釋出 現實生活與虛擬世界形成對比

Netflix 釋出的劇照中，一張呈現徐未來下班回家後身穿居家服，在客廳研究虛擬戀愛設備並翻閱說明書的畫面，呈現角色的日常狀態。

另一張劇照則顯示她身穿黑色晚禮服，場景疑似位於私人飛機場，與一名神秘男子牽手前行，畫面對比出虛擬戀愛世界與現實生活的差異。

豪華客串陣容曝光 虛擬男友人選引發討論

除主要角色外，《訂閱男友》的客串名單同樣受到關注。官方已確認，徐康俊、李洙赫、李賢旭、李宰旭、金聖喆、李相二、邕聖祐等演員都將特別演出，多數角色與虛擬戀愛世界有所連結，也讓「完美男友」的具體樣貌成為劇迷熱議焦點。

BLACKPINK於本月16日至18日在日本東京巨蛋成功舉辦了為期三天的世界巡迴演唱會。

BLACKPINK 新專輯《Deadline》引爆期待

在 BLACKPINK 成員中，Jisoo 是唯一持續於韓國出演重量級電影與電視劇、穩定展開演員活動的人。今年 Jisoo 的挑戰不僅止於《訂閱男友》。隨著戲劇公開，她也將於 2 月 27 日 以 BLACKPINK 成員身分回歸。當天，BLACKPINK 將推出睽違 3 年 5 個月 的第三張迷你專輯《Deadline》，再度與全球 K-pop 粉絲相見。

