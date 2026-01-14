BLACKPINK JISOO 2026馬年穿搭亮相！攜手TOMMY HILFIGER農曆新年限定系列，走春拜年必看

為歡慶 2026 農曆馬年，TOMMY HILFIGER 攜手歌手、演員暨文化偶像 JISOO，正式推出涵蓋男女裝的農曆新年限定系列。延續節慶中「團聚、分享與連結」的核心精神，JISOO 再度回歸 Tommy 大家庭，以她獨有的優雅氣質與現代態度，演繹品牌歷久彌新的經典風格。

TOMMY HILFIGER × JISOO：重塑美式經典

全新系列汲取馬年所象徵的能量、自由、力量與成功，透過現代設計語彙重新詮釋經典單品。亮點包括全新演繹的 Polo 衫、輕鬆百搭的圓領上衣，以及剪裁俐落的斜紋長褲，為節慶期間從團圓聚會到日常外出，提供多層次且實穿的造型選擇。

配色以象徵喜氣的鮮明紅色與大膽藍色為主軸，注入樂觀氛圍，同時展現 TOMMY HILFIGER 一貫的美式經典精神。

JISOO 親身演繹：自信都會與現代學院風

JISOO 以兼具俏皮感與標誌性優雅的姿態，為系列注入鮮明個性。她身穿黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，展現自信且率性的都會風格；另一套新年造型則以象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣為亮點，內搭紅白條紋針織 Polo 衫，下身選擇黑色百褶迷你裙並搭配經典樂福鞋，完美詮釋現代學院風的精緻層次。

亞太區限定：航海元素與生肖圖騰的結合

除此之外，此次帶來全球同步推出的馬年限定系列外，TOMMY HILFIGER 亦特別為亞太地區打造專屬的 2026 農曆新年系列。該系列靈感源自品牌深厚的航海傳統，將繩索造型 Logo 巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，融合東西方文化意象，呈現獨具辨識度的節慶設計。

男女裝則主打單品涵蓋俐落 T 恤、柔軟針織衫與舒適開襟衫，無論正式或休閒場合皆能輕鬆駕馭，展現高度穿搭彈性！

