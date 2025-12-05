BLACKPINK LISA進軍電影！ 攜手馬東石、李陣郁拍動作片

【緯來新聞網】Netflix今（5）日宣布全新全球動作懸疑電影《TYGO》（片名暫定）卡司，將由「最強大叔」馬東石攜手李陣郁、 BLACKPINK成員LISA 拉莉莎瑪諾班共同演出。這也是BLACKPINK成員LISA繼影集《白蓮花大飯店》後，首次參與電影演出。



《TYGO》故事設定於Netflix全球《驚天營救》宇宙中，描述前童兵、現為傭兵的Tygo（馬東石 飾）在任務失敗後，踏入韓國黑幫地下世界展開復仇之旅。該片由車宇鎮編劇、曾執導《犯罪都市》和《犯罪都市2》的李尚龍擔任導演。該片也是馬東石繼《犯罪都市》系列與漫威《永恆族》之後，再度回歸Netflix的作品。馬東石表示：「我與AGBO多年來一直共同開發這個企劃，很高興它終於正式進入製作階段。《TYGO》將獨特的韓國特色帶入全球性的《驚天營救》宇宙，我們迫不及待想把這份爆發力呈現給全世界觀眾。」



李陣郁也加入卡司陣容，他因《魷魚遊戲》在全球廣受歡迎。李陣郁分享：「我一直是《驚天營救》的粉絲，能成為這個宇宙的一部分真的非常榮幸。尤其能與我一直敬佩的馬東石一起合作，還有與Lisa同台演出，我真的非常期待，也非常感謝。我會盡全力呈現一部能符合大家期待的電影。」

懸疑電影《TYGO》由馬東石（左起）、BLACKPINK成員LISA、李陣郁攜手演出。（圖／Netflix提供）

