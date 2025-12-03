BlackRock與MSC收購巴塞隆納碼頭案 歐盟將反壟斷調查

根據英國航運相關網站表示，BlackRock與地中海航運公司（MSC）聯手收購長江和記（CK Hutchison）在西班牙巴塞隆納港的碼頭股權案，恐遭遇很大阻力，歐盟反壟斷監管機關準備對此一交易展開全面反壟斷調查。

地中海航運公司指出，這項交易與Black Rock與MSC近期對長江和記全球港口資產主要收購案並無關聯，且時間上更為提前。

香港企業家李嘉誠旗下的長江和記集團正計劃出售其全球港口業務八成股權，該業務估值約二十二點八億美元，涵蓋二十三國、四十三座港口，由於這筆交易牽涉中美地緣政治敏感性，引發外界高度關注。

廣告 廣告

業內人士認為，歐盟執委會（European Commission）即將啟動的全面調查尚未被公開，未來監管機關可能要求BlackRock與MSC在換取核准前提出補救措施。

長江和記在歐洲多國擁有港口資產，包括比利時、波蘭及荷蘭。外界還不清楚未來歐盟是否會將BlackRock與MSC針對長江和記全球港口業務的其他歐洲部分納入審查範圍。此收購案屬於較大規模交易組合的一部分，其中包含位於戰略要地巴拿馬運河沿岸兩座港口，已引發美中兩強的政治敏感度升高。依照協議內容，地中海航運公司旗下碼頭投資公司TiL（Terminal Investment Limited Holding）將與BlackRock共同收購長江和記在巴塞隆納港碼頭的控制權。

該碼頭具備同時停靠多艘大型貨櫃船的能力，並設有八條鐵路設施，是歐盟地中海沿岸規模最大鐵路腹地，能連接南歐多地貨運。

TiL目前已在西班牙瓦倫西亞港營運一座碼頭。歐盟執委會在十二月十日完成初步審查後，將啟動全面調查程序，全面反壟斷審查通常為期約四個月，甚至更久，過程中企業可能被要求提供補救方案，包括出售部分資產，以化解競爭疑慮，並確保獲得監管批准。