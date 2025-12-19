Blackwell上線 桌機級 AI 記憶體天花板再提高
[Newtalk新聞] NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU現已正式上市，由 NVIDIA Blackwell 架構驅動，帶給全球更多桌上型電腦使用者與專業人士，更強大的代理型與生成式 AI 能力。輝達表示，這款全新的 GPU 配置，為 AI 開發者、資料科學家與創意工作者提供了能支援現代高記憶體需求工作流程的硬體，並且在正逢 NVIDIA Blackwell 級運算需求高漲之際登場。
生態系
NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU 現已透過 Ingram Micro、麗臺科技、Unisplendour 與 xFusion 等合作夥伴正式上市，為製造商與系統整合商提供全新且強大的選項，以打造 AI 就緒的工作站。明年初也將透過全球系統整合商擴大供貨規模。
隨著各產業加速將 AI 導入營運的每個環節，包括從生成式設計、到程式碼副駕駛（copilot），RTX PRO 5000 72GB 已全然準備好應對此刻的需求。
輝達指出，AI 開發者可彈性選擇 72GB 版本與既有 NVIDIA RTX PRO 5000 48GB 型號，依預算與專案需求為系統挑選更合適的配置。
驅動下一代 AI 開發
隨著生成式 AI 演進為更複雜的多模態代理型 AI，用於開發與部署這些技術的硬體也面臨更高的要求。
AI 開發的關鍵挑戰之一在於記憶體容量。執行尖端的 AI 工作流程時，特別是涉及大型語言模型（LLM）與 AI 代理的情境，會對 GPU 記憶體造成顯著壓力，尤其當模型規模、情境窗口及多模態管線的尺寸與複雜度不斷提升時更是如此。
輝達指出，代理型 AI 系統往往包含工具鏈、檢索增強生成（RAG）與多模態理解。這類系統常需要在 GPU 記憶體中，同時維持多個 AI 模型、資料來源與不同程式碼格式處於活躍狀態。
NVIDIA Blackwell可透過多工作負載排程與其它創新架構，為 AI、神經渲染與模擬提供高輸送量。RTX PRO 5000 72GB 基於 NVIDIA Blackwell 架構打造，協助突破這項瓶頸，同時提供 2,142 TOPS 的 AI 效能。
此外，72GB 的超高速 GDDR7 記憶體相較 48GB 版本提升 50%，讓開發者能在本機訓練、微調與原型驗證更大型的模型。
這讓使用者得以兼顧資料隱私、低延遲與成本效率，也讓團隊能直接在工作站提供模型服務，而不必讓每項 AI 任務都依賴資料中心等級的基礎設施。
效能躍進
在本地端 AI 開發中，純運算能力只是其中一半的挑戰。記憶體容量決定使用者能處理哪些工作負載，而輸送量則決定處理速度。
在生成式 AI 的業界標準基準測試中，RTX PRO 5000 72GB 的影像生成效能相較上一代 NVIDIA 硬體提升達 3.5 倍，文字生成效能則可提升達 2 倍。
在創意工作流程中，渲染省下的時間就等於迭代的時間。在 Arnold、Chaos V-Ray、Blender 等路徑追蹤引擎，以及 D5 Render、Redshift 等即時 GPU 渲染器上，RTX PRO 5000 72GB 可將渲染時間縮短最高至 4.7 倍。
而在電腦輔助工程與產品設計領域，RTX PRO 5000 72GB 的圖形效能可提升超過 2 倍。
InfinitForm 以 RTX PRO 5000 最佳化生成式 AI 驅動的設計流程。
InfinitForm 是工程設計領域的生成式 AI 軟體供應商，也是 NVIDIA Inception 新創計畫成員，並已率先導入 RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU。
輝達指出，該公司正運用這款 GPU 來最佳化其軟體效能與速度，讓進階模擬能更高效簡化電腦輔助設計與製造流程。
InfinitForm 創辦人暨執行長 Michael Bogomolny 表示：「InfinitForm 很高興能在 NVIDIA RTX PRO 5000 72GB 上評估其 CUDA 加速的生成式 AI 設計最佳化軟體，協助 Yamaha Motor 與 NASA 等客戶加速創新，並針對效能與可製造性最佳化產品。」
Versatile Media 以 RTX PRO 5000 加速虛擬製作工作流程
對 Versatile Media 這類專精於虛擬製作的全球媒體公司而言，RTX PRO 5000 能顯著強化大型場景與複雜資產的即時渲染效能，帶來效率上的實質躍升。
隨著 3D 製作流程日益整合 AI 去雜訊器、生成式工具與即時物理模擬，新款 GPU 的 72GB 記憶體容量可支援操作龐大的 3D 場景與資產資料庫，同時在不影響創作者的節奏下，維持流暢的工作流程。
作為新 GPU 的早期採用者，Versatile Media 計畫運用其記憶體容量優勢，設計一系列複雜且高解析度的即時渲染情境。
Versatile Media 製作中心總經理 Eddy Shen 表示：「對電影級虛擬製作而言，記憶體容量等同於創作自由。憑藉 72GB 的 GPU 記憶體，RTX PRO 5000 讓我們能在不犧牲效能的前提下，以即時方式迭代更高解析度的場景與更複雜的光影效果。」
