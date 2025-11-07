NVIDIA 稍早宣布，將攜手宏碁、華碩、技嘉、微星、HP、聯想等各大品牌夥伴，針對甫上市不久、搭載 Blackwell 架構的 GeForce RTX 50 系列筆記型電腦與桌上型電腦，推出雙 11 限時優惠活動。

Blackwell架構GeForce RTX 50系列筆電迎雙11優惠，RTX 5070機種最低4萬元有找

NVIDIA 強調，此次優惠是為學生、玩家、創作者與專業工作者提供年度最佳的 AI 效能升級契機。活動期間 (即日起至 11 月 11 日)，GeForce RTX 50 筆電最高可折新台幣 9000 元，桌機最高可省新台幣 13991 元，其中搭載 GeForce RTX 5070 的筆電更出現新台幣 4 萬元有找的價格，而 RTX 5050 筆電則不到新台幣 3 萬元即可入手。

導入 Blackwell 架構，鎖定 AI 運算、DLSS 4 遊戲體驗

此次 GeForce RTX 50 系列是 NVIDIA 迄今最強大的 GPU 產品線，核心升級至 NVIDIA Blackwell 架構，並搭載突破性的 AI 加速技術，包含 DLSS 4、光線追蹤與 NVIDIA Reflex。

NVIDIA 強調，RTX 50 系列結合 NVIDIA Studio 平台，旨在為電影級遊戲畫面、AI 加速創作流程，以及高負載專案處理提供極致效能與智慧運算體驗。

AI 驅動 Max-Q、Broadcast，兼顧效能與行動創作

針對筆電平台，GeForce RTX 50 系列搭載 AI 驅動的 Max-Q 技術，號稱能在日常應用中，於簡報、影像編輯等情境下展現卓越效能，同時保持低溫、靜音的表現。

對於創作者而言，RTX 50 系列可完整釋放 NVIDIA Studio 平台的創作加速力。例如，NVIDIA Broadcast 可即時提升串流與通話音訊品質；RTX Video 與 Studio 驅動程式則能加速影片剪輯、特效與輸出渲染流程。

而針對 3D 渲染、AI 計算等重度任務，RTX 50 系列桌上型電腦則能提供更強大的效能與穩定性。

NVIDIA 雙 11 優惠資訊 (11/11 止)

NVIDIA 攜手各大合作夥伴，推出多款搭載 GeForce RTX 50 系列 GPU 的筆電與桌機優惠：

【RTX 50 系列筆電】

• 宏碁 Nitro V ANV15 (RTX 5060): 限時優惠 新台幣34611

• 華碩 V3607VP-0021K210H (RTX 5070): 驚喜價格 新台幣39999

• 華碩 FX608JP-0041A13450HX (RTX 5070): 雙 11 優惠 新台幣40999

• 微星 Katana 15 HX B14WGK-647TW (RTX 5070): 驚喜優惠 新台幣44999

• 技嘉 GAMING A16 CWHI3TW894SH (RTX 5070): 雙 11 優惠 新台幣39111

• HP Victus 15-2185tx (RTX 5050): 限時優惠 新台幣29999

• 聯想 LOQ 15IRX10 (RTX 5050): 雙 11 促銷 新台幣27911

【RTX 50 系列桌機】

• 華碩【魔物獵人】(RTX 5070 / I5-14400F): 雙 11 優惠 新台幣29999

• 微星【魔動騎士】(RTX 5070 / Ultra 5 225F): 雙 11 價格 新台幣34199

• 技嘉【真昕全意】(RTX 5070Ti / Ultra 5 225F): 雙 11 優惠 新台幣45111

• Zotac【黑翅鳶LF7C】(RTX 5070 TI / Ultra 5 225): 雙 11 驚喜價格 新台幣42741

