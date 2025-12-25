Blazy翻轉香奈兒 日常時光成顯學

從創辦人香奈兒女士、卡爾拉格斐到維吉妮維婭，香奈兒傳到了新任藝術總監Matthieu Blazy之手，而從春夏首秀開始，他著實讓人大吃一驚。Blazy動手拆解品牌，將過去那些被供奉在神壇上的經典符碼，轉化為一種更具實驗性、甚至帶點「未完成感」的全新樣貌。

我們過去熟悉的香奈兒，往往象徵著絕對精緻與完美。但Blazy眼中的品牌卻充滿「矛盾美學」。最明顯的轉變，在於他對「未完成」的迷戀。當模特走上伸展台，那些標誌性斜紋軟呢外套邊緣不再工整，而是刻意留下「不收邊」處理。這種帶有粗糙感的設計，讓原本拘謹的套裝瞬間多了幾分隨興與現代感。

除了復刻，Blazy也斗膽玩起重組，斜紋軟呢化作手工編結與透明材質的交織。虛實交錯，以透視感讓品牌套裝擺脫厚重；他更把香奈兒女士「借穿男裝」的概念，轉化為男士襯衫比例與香奈兒的鍊帶元素結合，剛柔合體。

在最新的2026 Metiers d’art工坊系列中，他進一步將「破壞」升級到整體秀場視覺，成為一場階級流動的狂歡。場景搬進被他稱為「充滿神祕與奇妙邂逅」的紐約地鐵，在他設計下，香奈兒的高級工藝不再高不可攀，而是與街頭文化撞擊出幽默火花，象徵極致工藝的工坊刺繡，被用來搭配「丹寧內衣」，營造出一種隨興不羈的風情，那種「優雅的詼諧感」可說無處不在。

我們喜歡Blazy接手後的香奈兒女子，她們穿著揉皺的真絲套裝、背著舊舊的2.55包，在白天埋首工作、夜晚投入愛戀，帶著一種不被規訓的鮮活，但那份自由與行動力，並未削弱優雅，反而讓香奈兒真正走進了日常生活的每個角落。