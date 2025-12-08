Bang & Olufsen (B&O)宣布在台推出全新真無線耳機Beo Grace，這款產品不僅是為了慶祝品牌百年工藝的里程碑，更試圖將「耳機」昇華為可佩戴的「聽覺珠寶」。承襲經典A8耳機的設計語彙，Beo Grace以拋光鋁材打造精緻外型，由台灣代理商遠寬電信正式引進，建議售價來到新台幣40800元，再次挑戰真無線耳機的價格天花板。

融合百年工藝與聲學未來，B&O推出全新「耳畔珠寶」Beo Grace，降噪效能提升4倍

鋁製工藝致敬 A8，打造「耳畔雕塑」

Beo Grace的設計靈感源自高級珠寶與銀器工藝。其鋁製耳機柄明顯向B&O經典的A8耳機致敬，透過微型化技術將標誌性的金屬質感帶入無線時代。

不僅是耳機本體，其充電盒同樣經過精細的珠光噴砂處理，隱藏式指示燈與轉軸設計，讓整體視覺宛如一件極簡的金屬雕塑。此外，B&O也針對橢圓形耳塞進行改良，提升貼合度與IP57防塵防水能力，並且在耳塞結構中加入尼龍網布層，強化單元防護。

降噪提升4倍、導入12mm鈦金屬單元

在音質方面，Beo Grace由B&O專業調音師操刀，內部搭載12mm鈦金屬驅動單元。承襲旗艦頭戴式耳機Beoplay H100的聲學原理，官方宣稱其主動降噪 (ANC) 效能相較品牌過往最佳產品提升了4倍，能有效抑制底噪與耳壓感。

透過全新的EarSense技術，耳機能同時偵測環境噪音與使用者耳道特性，動態調整聲音表現。此外，TrueTransparency透明模式與六麥克風列陣的抗風噪技術，更確保通透模式下的自然聽感與通話清晰度。

創新操作與長壽電池科技

Beo Grace在操作體驗上也帶來革新：

• NearTap音量調節：無需觸摸面板，只需在「耳前輕點」即可調整音量 (右增左減)，解決觸控不精準的痛點。

• 實心鋁管觸控：內建壓力感測，提供類似機械按鍵的實體回饋感。

更值得一提的是電池技術，B&O與電池智慧品牌Breathe合作，透過專屬電池管理系統，宣稱能讓Beo Grace的電池壽命達到超越2000次充電循環，遠高於業界平均的500次標準。

續航力方面，開啟主動降噪下單次可聆聽4.5小時，搭配充電盒總續航可達17小時。同時支援快充，充電5分鐘即可播放2.5小時。

專屬皮革配件同步登場

為了彰顯其奢華定位，B&O也同步推出了選配的專屬高級皮革收納袋，提供「暗夜黑」、「蔓越莓紅」與「貝殼沙」三色可選，建議售價為新台幣9980元。

Beo Grace搭載全新研發的Amadeus Platform軟體平台，強調未來可透過軟體更新持續優化效能，展現了B&O欲將產品生命週期延長、打造「永恆之美」的企圖心。

