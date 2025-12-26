Bling Bling！轎車變身行動耶誕燈飾 違規改裝吞紅單了

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨(25)日耶誕節，高雄有民眾為了增添過節氣氛，在轎車外裝滿耶誕燈飾變身耶誕車，昨晚6點多行經三民區大順二路與覺民路口時，正好被巡邏員警發現攔查，被依違規改裝車輛取締開罰900至1800元罰鍰，吞下罰單的車主沈男(26歲)在社群平台發文「耶！我是全台耶誕車第1張罰單嗎？」

耶誕節期間，不少車主在汽車外貼滿耶誕燈飾，夜晚行駛時，燈飾發發亮「Bling Bling！」高雄沈男就在紅色轎車外貼滿燈飾行駛，昨晚員警攔查時，還幽默地先跟他說聲「聖誕節快樂」，但也告知因警察工作必須要取締，沈男吞下罰單後，也在社群平台發文詢問「耶！我是全台耶誕車第1張罰單嗎？」並稱要玩早就做好準備拿罰單跟檢舉。

三民二分局覺民所指出，轎車駕駛沈男擅自增設、變更車輛原有規格(加裝燈條裝飾)，經員警攔停，依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款規定予以製單舉發，處900元以上1800元以下罰鍰。並呼籲車輛改裝應依相關法令規定辦理，未經核准擅自增設或變更車輛原有規格，除影響行車安全外，亦已違反道路交通管理相關規定。

