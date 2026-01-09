「BLINK尖叫聲」！ JENNIE強勢襲台 週六金唱片開唱

台北市 / 綜合報導

南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮，明(10)日就要在台北大巨蛋登場！不少粉絲期待已久，早已做足準備，要入場為偶像應援。而今天，第二波卡司陸續抵達台灣，包含當紅女團IVE(唸「艾芙」)、超人氣演員宋仲基，還有頂流巨星JENNIE通通都來了。

珍妮珍妮，真的等到妳，時隔三個月再訪寶島，依舊強勢來襲，女神所到之處，就是鏡頭所在之處，不同於韓國出境時，她脫下大衣戴上墨鏡，一身休閒踏入寶島，同時抵達的，還有「小學生總統」IVE，坐第一台車的安兪真秋天，把自己包緊緊，只剩Rei大方露臉打招呼，緊跟在後的李瑞張員瑛，同樣包得密不透風，Liz則開心跟媒體揮手，看起來心情不錯。

男神宋仲基，也在9日下午抵達，見到媒體等候，他也親切問候，絲毫沒有巨星架子，而他似乎比較不怕冷，只套上一件帽T，整體看起來相當舒適，還頗有少年感，完全看不出已經是兩個孩子的爸。

而大家期待的表演，共有18組卡司輪番上陣，在典禮前官方更劇透，發出多組提示照片，讓歌迷猜猜，偶像會帶來什麼演出，彷彿提前過元宵猜燈謎十足趣味，今年看點之一，還包含台灣嘉賓Jolin蔡依林，2015年Mommy參加MAMA，表現超級亮眼，瞬間在南韓圈粉，加上演藝表現突出，受邀金唱片頒獎，而「國民男友」許光漢，同樣在南韓大受歡迎，收服了不少姐姐妹妹，也將擔任頒獎嘉賓，除了顯現兩人地位，更為典禮增添不少話題。

