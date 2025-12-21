BLINK必看！BLACKPINK 快閃店登台，「IN YOUR AREA League Collection」台北限時四大重點一次看
全台 BLINKs 期待已久的夢幻快閃店正式降臨台北！〈BLACKPINK IN YOUR AREA〉League Collection 快閃店近日強勢進駐台北，並於 12 月 13 日至 28 日 在 微風南山 4 樓 限期開放，為台灣粉絲帶來與全球同步的潮流體驗。延續今年 10 月 BLACKPINK 高雄演唱會掀起的粉黑熱潮，這場由 Fanatics、Complex 與 BLACKPINK 三方聯手打造的快閃企劃，一開幕即吸引大量 BLINKs 朝聖，現場氣氛火熱！
沉浸式體驗
走進快閃店，首先映入眼簾的是以 BLACKPINK 標誌性粉黑配色打造的沉浸式空間，結合 New Era 的街頭能量，將音樂、時尚與運動文化完美交融。店內陳列多款 MLB 與 PSG 限量聯名單品，搭配醒目的「BLACKPINK IN YOUR AREA」標語，瞬間將粉絲帶入專屬於 BLACKPINK 的潮流風格之中。
空間中更精心打造多處主題打卡點，從結合球隊標誌與粉黑元素的視覺牆面，到延伸至各角落的大型主題背板，每一處細節都為社群而生，讓人彷彿走進一場細節精緻的潮流展覽，隨處可見打卡拍照熱點。
以 BLACKPINK 風格為核心
本次聯名以 BLACKPINK 的時尚態度為核心，全面碰撞全球指標性運動文化。Fanatics 與 Complex 攜手 New Era、MLB 及巴黎聖日耳曼（PSG），重新演繹多支經典球隊單品，注入 BLACKPINK 代表性的粉黑配色與細膩設計巧思，一次釋出超過 20 款限定商品，每一款都精準狙擊 BLINKs 的心，具有收藏價值！
系列單品搭出個人風格
聯名陣容橫跨：洛杉磯道奇、芝加哥小熊、芝加哥白襪、紐約大都會，以及 PSG 等國際級球隊。現場必收單品包含將球隊元素與粉黑美學完美融合的連帽大學 T，胸前與袖口立體刺繡細節質感滿分；俐落剪裁的短袖 T 恤展現純正街頭態度；經典棒球帽則在帽簷與側邊加入低調點綴，這些單品也具有實用性，能搭配各式風格，成為日常穿搭中的亮點。
這間店呈現出一場屬於 BLINKs 的潮流儀式。BLACKPINK 的影響力再次證明，無論站上舞台或走進街頭，她們始終 IN YOUR AREA！
BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection 快閃店資訊
日期：2025年12月13日 至12月28日
地點：台北微風南山4F （110 台北市信義區松智路17號）
營業時間： 週日至週三 11:00-21:30 -週四至週六11:00-22:00
入場方式&限定贈品資訊一次看
官方LINE帳號：https://line.me/R/ti/p/@505rmmzf
抽票系統開放時間：快閃店營業期間每日11:00起開放抽號。
抽號說明：至快閃店現場透過官方 LINE 抽號碼牌，粉絲可以依照抽到的編號叫到號碼方可入場體驗。
BLACKPINK限定紙圓扇
凡來店消費滿NT$3,000元,即贈送BLACKPINK限定紙圓扇乙個，限單筆發票，不累贈，送完為止！
BLACKPINK紀念貼紙
凡於店內任一處拍照，並上傳至個人社群媒體(Instagram、Facebook、Threads 、X等)後，出示給現場工作人員確認，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙乙張。送完為止！
入場方式 現場抽號制 注意事項
1. 線上取號可以使用 LINE 帳號或 Email 登入。使用 Email 登入的顧客，系統將寄送驗證信件至您填寫的信箱。（如果未收到驗證信件，請查看垃圾郵件、垃圾桶或更換另一組 Email。完成取號後，請主動更新網頁以查看最新入場號碼。）
2. 每位入場者不分年齡皆須取號。一人僅能取一號。若重複取號，將以最後一個號碼為準，前次取號紀錄自動失效。
3. 門市夥伴將依等候入場人潮關閉或重新開放取號，請依網頁資訊為準。
4. 門市夥伴將視店內人潮開放顧客入場。入場號碼及需等候的組數並非等候時間。領取號碼牌僅確認入場資格，不保證可入場購物。
5. 收到入場通知後，請於通知所示時間前往等候處，逾時需重新取號。
6. 叫到號碼並到場後，請開啟入場畫面，由門市夥伴協助操作入場，請勿自行操作。
7. 若無法在呼叫號碼後10分鐘內完成報到，您的號碼將自動失效，還請理解配合。
8. 凡取號即視同接受本公司注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止之權利，若有未盡事宜，悉依現場夥伴說明為主。
