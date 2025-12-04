BLINK衝了！Jisoo最愛SHUMON飛上天 高雄大氣球遊行必朝聖

Jisoo原創角色「SHUMON」將變身巨型大氣球參與遊行。翻攝IG@sooyaaa__、寬寬整合提供

Jisoo原創角色「SHUMON」要「放大」升空了！Jisoo親手繪製的SHUMON即將首度以「巨型大氣球」形式登場，12月13日將參與高雄最具代表性的年度活動「高雄夢時代OPEN!大氣球遊行」，勢必成為今年遊行中最獲K-pop粉絲與BLINK（粉絲名）矚目的夢幻亮點。

上個月才結束的AMORTAGE POP-UP快閃店推出的SHUMON限定周邊搶手完售，讓粉絲深刻感受到Jisoo在音樂與視覺創作上的雙重魅力。而這次的SHUMON大氣球，更是從「畫紙上的小角色」進化成「高掛天空的巨型主角」，象徵Jisoo的創作宇宙正式延伸到現實城市街道，帶領粉絲一起走進她親手打造的童話世界。

Jisoo親手繪製的原創角色「SHUMON」灰塵寶寶深受歌迷喜愛。翻攝IG@sooyaaa__

就在5天前，全球目光也正聚焦在美國紐約。每年吸引超過350萬人到場、全世界同步關注的梅西百貨感恩節大遊行，今年首度加入K-pop相關的大氣球角色，《Kpop 獵魔女團》中的老虎Derpy與多組動畫與人氣角色一起飄上曼哈頓天空，登上大量國際媒體版面同時並列在全球最大規模遊行之中，也象徵著K-pop已不只是音樂文化，而是正式進入全球級城市慶典的主流象徵。

也因為這股「K-pop角色升空」的全球趨勢，此次由Jisoo親手繪製的SHUMON大氣球，更被粉絲視為「亞洲唯一、全球獨家」的夢幻亮點。為了完整呈現SHUMON樣貌，主辦團隊特別多次與韓方來回溝通調整，從顏色、表情到身形比例都精準比對原稿，只要是會讓粉絲一眼看出「怪怪的」的小地方，通通被列為不能妥協的細節。

包括SHUMON軟綿綿的身形曲線、療癒呆萌的眼神與招牌小動作，都被立體化放大重現，力求讓每位粉絲都能在現場抬頭那一刻，心裡只剩下一句：「這就是Jisoo畫出來的那隻SHUMON本人！」

更特別的是，這次SHUMON大氣球的亮相，被設定成「全球粉絲第一次可以親眼見證」的限時畫面。這是SHUMON第一次真正走上街頭、飄在城市上空，變成大家手機裡一定會收藏的一張現場認證照。許多粉絲在消息曝光後也紛紛表示，這次不是為了看誰演出，而是「專程去跟SHUMON見面」。



