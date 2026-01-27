適逢暴雪娛樂 (Blizzard Entertainment) 成立35週年，官方今日 (1/27) 正式釋出2026年初一系列「Blizzard Showcase全球發表會」直播時程，將由《魔獸世界》在本週率先領軍，接著由《鬥陣特攻》、《爐石戰記》接棒，最後由迎接30週年的《暗黑破壞神》壓軸登場。此外，官方也同步確認了實體盛會BlizzCon 2026將於今年9月正式回歸！

暴雪娛樂公布2026全球發表會時程：《魔獸》打頭陣、《暗黑》30週年壓軸，BlizzCon確定9月回歸

四大強作輪番上陣，本週五《魔獸》先開跑

為了慶祝35歲生日，暴雪這次不打算一次講完，而是將旗下四大IP拆開來進行深度預覽。以下是台灣時間的直播時程表，想追第一手消息的玩家記得設鬧鐘 (或是準備好提神飲料)：

《魔獸世界》艾澤拉斯總覽：

• 時間：1月30日 (五) 台灣時間凌晨1點

• 看點：由執行製作人Holly Longdale與資深遊戲總監Ion Hazzikostas主持，預期回顧近期內容、揭曉艾澤拉斯的下一個重大篇章 (新資料片消息？)。

《鬥陣特攻》精彩聚焦：

• 時間：2月5日 (四) 台灣時間凌晨2點

• 看點：在經歷多次調整後，《鬥陣特攻2》能否端出讓老玩家回流的新英雄或模式，將是觀察重點。

《爐石戰記》精彩聚焦：

• 時間：2月10日 (二) 台灣時間凌晨1點30分

• 看點：新年度的卡牌輪替與資料片主題預覽。

《暗黑破壞神》30週年精彩聚焦：

• 時間：2月12日 (四) 凌晨6點

• 看點：這是本次最受矚目的場次，適逢《暗黑》系列30週年，除了《暗黑破壞神IV》的賽季更新外，是否有關於初代重製、甚至是新作的彩蛋，備受期待。

致敬35年傳奇，BlizzCon 9月實體見

配合宣傳，暴雪也釋出了一支名為《暴雪娛樂：嶄新篇章》 (Blizzard: The Next Chapter)的影片，展示近400件來自檔案館的實體收藏，帶領玩家回顧這35年以來的經典時刻。

暴雪總裁Johanna Faries強調，這些線上發表會只是「開端」。最讓玩家振奮的消息，莫過於BlizzCon 2026確定將於9月回歸。在經歷幾年停辦與線上轉型後，實體BlizzCon的重啟，象徵著暴雪在併入微軟體系後，正在試圖找回與社群連結的溫度。

